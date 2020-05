Chân dung nhà nghiên cứu COVID-19 gốc Trung bị sát hại dã man tại nhà riêng, thủ phạm tự sát

Tờ NBC dẫn lại lời cảnh sát Pittsburgh cho biết, một nhà nghiên cứu gốc Trung của Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ) được cho là sắp công bố nhiều phát hiện quan trọng về virus corona chủng mới đã bị sát hại dã man tại nhà riêng vào cuối tuần qua.



Nạn nhân chính là tiến sĩ Bing Liu, 37 tuổi. Thời điểm phát hiện sự việc, ông đang ở một mình tại nhà riêng ở trị trấn Ross, Pittsburgh và được tìm thấy trong tình trạng tử vong với 2 vết đạn trên đầu và cổ vào chiều 2/5. Khi đó, vợ nạn nhân không có nhà, hai vợ chồng cũng không có con, theo tờ Bưu điện Pittsburgh.

Tiến sĩ Bing Liu, 37 tuổi.



Kẻ gây án được xác định là Hao Gu, 46 tuổi. Cảnh sát cho rằng, hắn đã vào trong nhà nhờ một cánh cửa không khóa và nổ súng liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Sau khi phát hiện thi thể của tiến sĩ Liu 1 tiếng, các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của tên Gu trong xe ô tô, đỗ cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Nghi phạm được cho là đã dùng chính khẩu súng vừa gây án để tự sát.



Liên quan đến vụ việc, ông Brian Kohlhepp - thám tử sở cảnh sát Ross Township cho biết, Liu và Gu có quen biết nhau từ trước. Hiện các nhà chức trách đang điều tra mối quan hệ giữa 2 người để tìm ra động cơ gây án.



Nơi ở của nạn nhân.

Truyền thông cho biết, nhà tiến sĩ Liu không bị mất thứ gì. Ông Liu đang làm việc tại Khoa Sinh học Hệ thống và Tính toán và sắp sửa công bố những phát hiện vô cùng quan trọng về virus corona chủng mới.

Liu là một người gốc Trung Quốc, đã lấy bằng Cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, sau đó học tiến sĩ tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh. Mới đây, nhà trường cũng đã đăng thông báo về cái chết của Liu, mô tả anh là một giảng viên xuất sắc với hơn 30 công trình nghiên cứu chủ yếu về lĩnh vực sinh học.

