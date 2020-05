Lý lẽ của nhà thầu vụ sập tường công trình khiến 10 người chết: Nguyên nhân lớn nhất là do gió to?

Phía nhà thầu xây dựng cho biết, nguyên nhân lớn nhất là do gió to. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực công trình có cơn lốc, bão rất lớn kèm theo gió to…

áng 15/5, đại tá Nguyễn Văn Kim - phó giám đốc cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai: Đơn vị đã tạm giữ hình sự Hà Duy Hải - giám đốc Công ty Hà Hải Nga, đơn vị thi công để xảy ra vụ sập tường công trình xây dựng trong Công ty AV Healthcare, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom khiến 10 người tử vong . Ngoài ra còn tạm giữ 2 người của công ty này phụ trách giám sát và thi công công trình.

Phía Công an cũng cho biết, cơ quan chức năng xác định đơn vị có dấu hiệu vi phạm xây dựng, không có hợp đồng lao động.

Liên quan đến vụ việc trên, phía chủ thầu xây dựng là công ty Hà Hải Nga cho biết, đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Đồng thời, chờ kết quả từ cơ quan điều tra trong thời gian tới.

Phía công ty này cũng cho biết, trong số các nạn nhân gặp tai nạn thì có cả người của công ty và người thuê bên ngoài. Bức tường bị đổ được xây dựng đúng theo tiêu chuẩn là tường 200mm và cột là 400mm. Trong quá trình thi công phía công ty giám sát chặt chẽ.

Khi được hỏi về nguyên nhân, đại diện công ty Hà Hải Nga cho biết: “Ttheo chúng tôi, nguyên nhân lớn nhất là do gió to. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực công trình có cơn lốc, bão rất là lớn kèm theo gió to. Cơn bão đó có vẻ là bất thường”.

Cũng theo người này, công trình đang thi công khoảng 8m, dài 109m vừa xây xong phần thô và được xây dựng đúng quy cách theo tiêu chuẩn trong xây dựng.

"Với những ý kiến của dư luận cho rằng chất lượng vật tư không đảm bảo dẫn đến việc bức tường sụp đổ, chúng tôi nghĩ rằng cần phải chờ kết luận làm rõ của cơ quan điều tra. Chúng tôi làm cái gì cũng có đầy đủ giấy tờ, chứng từ, và sẽ cung cấp cho công an. Chúng tôi khẳng định là trong quá trình thi công, nhà thầu đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, có đơn vị giám sát công trình chặt chẽ là công ty CP dịch vụ công nghiệp Đồng Nai", đại diện công ty TNHH Hà Hải Nga nói thêm.

Theo tìm hiểu, công trình xây dựng này được khởi công từ ngày 22/2/2020. Dự kiến được hoàn thành sau tháng 7/2020. Tuy nhiên, khi vụ tai nạn xảy ra, công trình bị dừng lại, đồng nghĩa với việc công trình không thể hoàn thành đúng dự kiến ban đầu.

Còn theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, qua quan sát hiện trường, bước đầu xác định vụ tai nạn là do vi phạm an toàn lao động và có thể quy trình xây dựng công trình có vấn đề.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai: “Về mặt chất lượng, các cơ quan chức năng sẽ kết luận sau, nhưng việc xây dựng một bức tường cao mười mấy mét, đứng chơi vơi không có công trình nào như vậy cả”.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện lực lượng công an đang phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khám nghiệm, thu mẫu. Từ đó, mới có cơ sở xác định nguyên nhân xảy ra vụ sập bức tường.

Khoảng 14h14 ngày 14/5, một nhóm công nhân khoảng 60 người đang thi công bức tường cao khoảng 5 mét, dài hàng trăm mét trong công trình của công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ tường đổ sập.

Vụ việc khiến 10 công nhân xây dựng tử vong và 17 người khác bị thương. Đến đêm cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà để lo hậu sư. Các nạn nhân may mắn sống sót được đưa vào bệnh viện tỉnh Đồng Nai cấp cứu và điều trị.

Được biết, Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Giang Điền nơi xảy ra vụ việc là nơi sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa.... Diện tích thuê tại KCN Giang Điền là 21.120m2. Quá trình xây dựng nhà máy, Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng là Công ty TNHH Hà Hải Nga.

