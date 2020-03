Nhà thờ xịt nước muối để phòng ngừa COVID-19 nhưng quên khử trùng khiến gần 50 người nhiễm bệnh

Ngày 16/3, tờ South China Morning Post dẫn lời giới chức Hàn Quốc xác nhận, một nhà thờ ở tỉnh Gyeonggi, phía nam Seoul (Hàn Quốc) đã dùng duy nhất 1 chai xịt nước muối cho nhiều ngời mà không khử trùng vòi phun khiến 46 người đi nhà thờ bị nhiễm COVID-19.

Trả lời về vấn đề này, ông Lee Hee-young - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng chống virus corona ở tỉnh Gyeonggi cho biết: "Quả thực là nhân viên nhà thờ đã dùng chai xịt nước muối vào miệng một người (sau đó đã được xác nhận nhiễm COVID-19) rồi lại chuyển sang miệng người khác mà không khử trùng đầu phun. Họ tin rằng việc làm này có thể giết chết được virus".



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà thờ đã bị đóng cửa và tất cả các tín đồ tham dự buổi lễ đều được đưa đi xét nghiệm.



Dù số ca nhiễm COVID-19 có dấu hiệu giảm trong hai ngày vừa qua, song Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết vẫn “còn quá sớm để mất cảnh giác, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức ngăn chặn các chùm lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng”.

Tỉnh Gyeonggi có khoảng 14 triệu dân, nhưng chỉ 3/5 trong số 6.578 nhà thờ ở đây tuân thủ yêu cầu của tỉnh về việc đình chỉ các cuộc tụ họp và áp dụng hình thức cầu nguyện trực tuyến.



Ngày 16/3, Hàn Quốc xác nhận thêm 74 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 8.236 người, trong đó có 75 ca tử vong.

