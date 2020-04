Nhà văn Mỹ nhận 'gạch đá' vì công khai miệt thị, chê bai BTS

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nhà văn Mỹ Shallon Lester đã đăng tải video có nội dung chê bai, miệt thị hai nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc là BTS và MONSTA X. Trong video, nữ nhà văn đã cầm poster của BTS và nói những lời lẽ miệt thị: "Ở đây có một nhóm thần tượng phụ nữ tên là BTS. Nhìn họ xem, tôi không biết phải gọi đây là nam hay nữ nữa, tôi không biết họ là gì".

Không chỉ dừng ở đó, nhà văn này tiếp tục bình phẩm về thành viên Jimin với nhiều lời lẽ khó nghe: "Đây là một người đàn ông châu Á. Anh ta không cần phải đeo kính sát trong, nhuộm tóc để trông nổi bật như bạn không cần phải đeo kính áp tròng, nhuộm tóc để trở nên nổi bật hơn. Trông anh ta có thể ra dáng đàn ông châu Á hơn với tóc đen và mắt đen". Lester tiếp tục bình luận về J-hope, JungKook và gọi các nam thần tượng là các cô gái.

Sau đó, Lester tiếp tục bình luận khiếm nhã về các chàng trai nhóm Monsta X. Cô liên tục tỏ ý chê bai từ ngoại hình đến gu thời trang của hai nhóm nhạc, nói rằng mình không thể phân biệt được hai nhóm này. Cô cho biết: "Mọi người không lừa tôi được đâu, đây cũng là BTS. Mọi người có thể khẳng định đây là Monsta X nhưng chẳng phải họ có cùng một kiểu tóc hay sao? Những người này trông chẳng khác gì nhau, tôi không tin đây là một nhóm khác".

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nữ nhà văn đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của cư dân mạng. Người hâm mộ hai nhóm nhạc trên cũng như Kpop đã không thể kiềm chế cơn giận, lên tiếng phản đối gay gắt video đầy tính xúc phạm và phân biệt chủng tộc của Lester. Jeff Benjamin - cây viết của Billboard về mảng âm nhạc châu Á đã thẳng thắn lên án nữ nhà văn: "Shallon Lester không chỉ xúc phạm Kpop, đây còn là vấn đề về một người có tới hàng trăm nghìn khán giả theo dõi lại đưa ra những nhận xét thiển cận và thiếu hiểu biết về sắc tộc!". Do bị chỉ trích gay gắt, Lester đã phải xóa video này.

Shallon Lester là nhà văn, nhà báo người Mỹ. Cô đã xuất bản một số cuốn sách từ năm 2008, từng làm việc cho một số trang tin như New York Daily News, Glamour... Hiện Lester đang là phó tổng biên tập Star Magazine - một tạp chí lá cải nổi tiếng của Mỹ được thành lập từ năm 1974. Shallon thường bị cư dân mạng lên án do hay có những phát ngôn thiếu suy nghĩ, miệt thị các Ngôi Sao giải trí . Trước BTS, Shallon Lester từng vướng phải lùm xùm tương tự khi lên tiếng chê bai Selena Gomez bằng những lời nói khiếm nhã.

Chi Nguyễn (t/h)