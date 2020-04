Nhạc sĩ 63 tuổi đem lòng say đắm con gái của bạn thân kém 40 tuổi, khát khao có con cùng tình trẻ

Chuyện tình đôi đũa lệch giữa một nhạc sĩ U60 và nữ sinh mới chỉ tròn 17 tuổi gây chấn động cả Đài Loan vào năm 2013. Nam chính không ai khác là Lý Khôn Thành và nữ chính, Lâm Tĩnh Ân-con gái của bạn thân Lâm Phố.

Gia đình của Lâm Tĩnh Ân vốn không hạnh phúc vì cha mẹ thường xảy ra bất hòa, cãi cọ. Sợ con gái khủng hoảng tinh thần về chuyện gia đình , ông Lâm Phố nhờ Lý Khôn Thành đến nói chuyện, an ủi Tĩnh Ân. Có điều, ông không thể ngờ rằng, mình lại là người “se duyên” cho con gái và bạn thân.

Trái tim thiếu nữ Tĩnh Ân lúc đó đã rung động bởi sự hiểu biết, chiều chuộng của bạn trai

Từ những tin nhắn trò chuyện và qua lại nhà nhau, Lý Khôn Thành- Tĩnh Ân dần rơi vào “lưới tình”, đem lòng cảm mến nhau. Ông Lý yêu mến tài năng hội họa, văn chương và vẻ thơ ngây, hồn nhiên của Tĩnh Ân. Còn với cô gái nhỏ, cô lại thích sự tâm lý, thấu hiểu, chững chạc, luôn quan tâm, chiều chuộng mình của người bạn tâm giao lớn tuổi.



Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định đến với nhau mặc rào cản tuổi tác. Cặp đôi nhanh chóng công khai chuyện tình cảm, hường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật, đi du lịch cùng nhau trên trang cá nhân.



Hơn nữa, trước khi đến với Tĩnh Ân, ông Lý đã từng công khai bên một cô gái kém 20 tuổi. Cả hai chia tay sau khi ông gặp gỡ Lâm Tĩnh Ân. Để trẻ trung hơn bên bạn gái, Khôn Thành thường cùng cô chụp những bức hình quá xì tin, thậm chí tạo dáng lố bịch.



Tĩnh Ân cũng bị lên án gay gắt, cho rằng cô đua đòi yêu đương, không chịu học hành. Thế nhưng, thiếu nữ chẳng bận quan tâm đến dư luận, thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên người yêu, thậm chí nghỉ học dọn đến sống chung với Lý Khôn Thành.

Giữa năm 2015, Lý Khôn Thành lại khiến cho cả giới truyền thông lần dư luận bất ngờ khi tuyên bố sẽ hôn với bạn gái vào tháng 11/2016, khi Tĩnh Ân tròn 20 tuổi. Ông Lý còn dự định, tuần trăng mật sẽ đưa bạn gái đến Nhật Bản, bởi Tĩnh Ân rất yêu thích văn hóa của đất nước mặt trời mọc.

Nhân ngày Valentine, Lý Khôn Thành dành tặng những lời ấm áp đến bạn gái kém tuổi

Phía gia đình Khôn Thành lúc đó đã chấp nhận hai người, họ cũng đã ăn tối cùng nhau một cách vui vẻ. Tuy nhiên, cha của Tĩnh Ân vẫn một mực không đồng ý. Do “nhạc phụ” bạn gái, do nhiều lần ông Lâm Phố đâm đơn kiện, vị nhạc sĩ này cho biết sẽ không mời người ấy đến tham dự hôn lễ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn có một cô con gái trong lần kết hôn này.

Tĩnh Ân chia sẻ: "Tôi nghĩ cha tôi cần thêm thời gian. Mẹ và chị gái tôi không có ý kiến gì, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Đây là cuộc sống của tôi. Tôi muốn ở bên Lý Khôn Thành. Không ai có thể ngăn cản điều đó".