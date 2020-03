Vĩnh biệt nhạc sĩ Phong Nhã - `cha đẻ` ca khúc `Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng`

Sáng nay, dư luận cả nước đón nhận tin buồn, nhạc sĩ Phong Nhã qua đời ở tuổi 96. Hiện gia đình nhạc sĩ chưa có kế hoạch tổ tức tang lễ vào ngày giờ nào vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật là Nguyễn Văn Tường (sinh ngày 4/4/1924). Nhạc sĩ Phong Nhã quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông là nhạc sĩ dành cả đời gắn bó với các hoạt động của thiếu niên nhi đồng.

Ông được coi là nhạc sĩ của trẻ thơ vì đã sáng tác rất nhiều những bài hát cho phong trào ca nhạc của Trẻ em ngay từ đầu Cách mạng tháng Tám. Nhạc sĩ Phong Nhã còn được ví là Vua sáng tác thiếu nhi, Ông già thiếu nhi hóa… Những bài hát của ông thể hiện sâu sắc tinh thần của thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.

Nhạc sĩ Phong Nhã qua đời ở tuổi 96

Ông có trên 250 bài hát chủ yếu dành cho thiếu nhi, những tác phẩm chính của ông: Nhanh bước nhanh nhi đồng; Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng; Cùng nhau ta đi lên.; Anh còn sống mãi; Đội ta lớn lên cùng đất nước; Làng em xanh tươi; Em yêu Đội nhi đồng; Bác sống đời đời; Tiếng hát trên sông Cửa Việt; Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh; Bài ca sum họp; Hành khúc Đội; Kim Đồng; Lê Văn Tám anh còn sống mãi; Đoàn tàu Đội thiếu niên Tiền phong; Đội em làm kế hoạch nhỏ; Hát với Thăng Long- Hà Nội 2000; Trên ngựa ta phi nhanh.

Trong đó, bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là một trong những bài ca nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phong Nhã. Bài hát ra đời vào năm 1945, thể hiện tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh được tác giả khắc sâu vào trong giai điệu và lời ca chân thành, giản dị, tha thiết, với hình ảnh Hồ Chủ tịch bình dị và gần gũi: "dáng cao cao, người thanh thanh, mắt như sao, râu hơi dài".

Trong sự nghiệp viết nhạc của mình, Nhạc sĩ Phong Nhã từng nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật ngay từ đợt 1 (năm 1996); Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ Thuật (năm 2001).

Your browser does not support HTML5 video.

Cùng nghe lại ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã (Giai điệu tự hào)

Nga Đỗ (t/h)