Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển: Người con đa tài đất Quảng Nam

Nhà báo, nhà văn kiêm nhạc sĩ

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1947, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam.



Năm 18 tuổi, ông khăn gói vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm (ban Việt –Hán) và Đại học Văn Khoa (ban Triết học phương Đông). Tháng 10 năm 1970, ông tốt nghiệp rồi xuống Bạc Liêu dạy học các môn Văn và Triết học cho bậc trung học tại trường Công lập Bạc Liêu cho đến năm 1975.





Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thời trẻ Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thời trẻ







Trên cương vị nhà báo, ông đã có 2.000 tác phẩm, với các bút danh như Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại,... Sau sự kiện giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, ông trở về TP.HCM dạy học, một thời gian từng làm Phó phòng Giáo dục huyện Nhà Bè. Ngoài thời gian dạy học, ông còn thường xuyên viết bài cộng tác với các Báo Tuổi Trẻ , Thanh Niên, Kiển Thức Ngày Nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.Trên cương vị nhà báo, ông đã có 2.000 tác phẩm, với các bút danh như Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại,...

Đồng thời, ông cũng là một nhà văn nổi tiếng cùng 36 đầu sách được xuất bản. Cùng với đó, với vai trò là nhạc sĩ, ông có trên 300 bài tình ca, có thể kể đến một số tác phẩm nổi tiếng như: Thu hát cho người; Đau xót chim lý quyên; Điệu buồn Phương Nam; Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang; Trở lại Bạc Liêu; Chiều trên đồi...



Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển từng vinh dự nhận danh hiệu Nhạc sĩ Sol vàng. Năm 1999, ông phục dựng lại bản Dạ cổ hoài lang, trình diễn lần đầu trên VTV1 và cùng với một số nhà báo dịch Dạ cổ hoài lang ra 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Quan Thoại.





Đã sẵn sàng cho sự "ra đi"

Cống hiến nhiệt huyết, tài năng của một thời trai trẻ là vậy, nhưng về cuối đời, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển lại mang trong mình căn bệnh nan y, không thể thốt ra tiếng vì bệnh làm mất dây thanh quản, mọi liên lạc đều phải thực hiện qua email, thư từ.

Nhạc sĩ trong một sự kiện gặp gỡ với ca sĩ Lệ Thu Nhạc sĩ trong một sự kiện gặp gỡ với ca sĩ Lệ Thu

Từng được phỏng vấn trên báo Thanh Niên, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cho biết, cuộc sống của ông không có chút dễ dàng nào. Nghỉ việc ở cơ quan nhà nước không có lương hưu vì không có niên hạn, thu nhập chính của ông chủ yếu từ viết báo, làm văn, tác quyền âm nhạc.



Được biết, người vợ tào khang của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vốn xuất thân là một biên tập viên của đài phát thanh, sau khi cưới ông, mới rẽ sang sự nghiệp giáo dục. Ở tuổi 70, hai người vẫn yêu đời, lạc quan, cùng chuyện trò và bình phẩm về những ca khúc mới do nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sáng tác.

Năm 2018, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển giới thiệu tập sách được xem là đúc kết cả một đời làm báo với nhiều cuộc tiếp xúc cùng các bạn trẻ Năm 2018, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển giới thiệu tập sách được xem là đúc kết cả một đời làm báo với nhiều cuộc tiếp xúc cùng các bạn trẻ

Vào ngày 6/5/2020, sau một thời gian chống chọi bệnh tật, dẫu được các bác sĩ ở bệnh viện Ung bướu, TP.HCM điều trị tích cực cũng như sự chăm sóc tận tình của gia đình , nhưng nhạc sĩ của ca khúc bất hủ "Thu hát cho người" đã không thể qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23 giờ 35 phút cùng ngày 6/5.

Theo gia đình, trước lúc mất, nhạc sĩ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho sự ra đi. Ông bảo rằng đến tuổi này dù muốn dù không người ta cũng phải bình thản, điềm nhiên chấp nhận mọi bệnh tật, đau yếu. Mọi sự phó thác cho sự đưa đẩy của thời gian, không cưỡng cầu, không lo lắng. Ông biết rằng mình có lo lắm thì cũng không thể làm gì để cải thiện được. Ông ra đi ở tuổi 73.

Your browser does not support HTML5 video.

Thu, hát cho người - Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Thể hiện: Ca sĩ Lệ Thu

Minh Tú (t/h)