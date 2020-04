Nhận án 18 tháng tù vì cầm dao đuổi chém đoàn phòng dịch COVID-19

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện đã phải nhận 18 tháng tù do đuổi chém đoàn phòng dịch COVID-19.

Ngày 24/4, TAND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Thiện. Nguyễn Văn Thiện, 37 tuổi đã có hành vi xúc phạm, dùng dao đuổi chém đoàn phòng chống dịch COVID-19 của UBND Vân Canh.

Theo cáo trạng, vào ngày 11/4, tổ công tác phòng chống COVID-19 của thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh phát hiện quán cà phê do Thiện là chủ vẫn mở cửa, có trên 10 người đang uống cà phê. Thấy vậy, các cán bộ mới nhắc nhở và yêu cầu Thiện ngừng mở bán, hạn chế tụ tập đông người. Thay vì chấp hành yêu cầu, Thiện đã lấy dao phát bờ ra đe dọa, đuổi đánh một công an viên chạy ra phía trước quán.

Không chỉ vậy, Thiện còn tiếp tục lấy dao dài khoảng 80cm trong cốp oto rồi đuổi chém Công an đến đoạn ngã ba quốc lộ 19C, cách quán khoảng 100 m.

Sau đó, Chủ tịch thị trấn Vân Canh bà Lê Hiếu Nam tới giải thích, khuyên nhủ tuy nhiên đối tượng không hợp tác còn lên tiếng chửi bới. Khi lập biên bản, Thiện lại dùng ghế nhựa đánh một công an viên khác bị thương ở tay. Đối tượng sau đó bị Công an huyện bắt giữ. Được biết, trước đó tổ phòng dịch đã yêu cầu Thiện cam kết tạm thời không kinh doanh nhưng đối tượng không chấp hành.

Thiện từng có 3 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và 18 tháng đi giáo dưỡng. Tại tòa, Thiện sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội, mong muốn nhận bản án nhẹ để sớm đoàn tụ với gia đình . Sau đó, tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Thiện 18 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 19/4, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tam (tự Địa, 44 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Xương) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Ngày 17/4, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Xương khi đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện Tam chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã dừng xe để nhắc nhở.

Tuy nhiên, đối tượng liên tục tỏ thái độ bất hợp tác, lăng mạ, chửi bới lực lượng thi hành công vụ. Tổ công tác đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở xã Vĩnh Xương để làm việc. Trên đường bị áp giải về trụ sở, Tam có hành vi cắn vào tay cán bộ Công an gây thương tích.