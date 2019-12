Nhân chứng kể lại giây phút 6 nạn nhân gục dưới “lưỡi hái” của Hoàng Văn Chín

Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tích cực điều tra vụ thảm án “Kẻ ngáo đá chém thương 6 người”. Được biết, lực lượng chức năng vẫn đang lấy lời khai hung thủ Hoàng Văn Chín và nhân chứng.

Là một trong những người chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Lường văn Thon – người dân ở thôn Lương Bình 2 (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Ông bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh, khi chạy ra ngoài đường xem thì thấy vết máu khắp nơi nhưng không nghĩ hung thủ là Chín. Ông Thon cũng cho biết, Chín là kẻ nghiện ma túy có “thâm niên” trong xóm.

Nhân chứng kể lại cảnh Chín đi truy sát 6 nạn nhân

Cũng theo lời kể của nhân chứng, Hoàng Văn Chín sát hại vợ lúc 4h ngày 26/12. Chín dùng dao chém vợ tử vong, sau đó cầm dao đi sang nhà hàng xóm hạ sát thêm anh Hoàng Văn Luận và vợ là chị Trần Thị Hường. Sau khi bị Chín đâm, chị Hường cố lết sang nhà trưởng thôn ở cạnh đó để kêu cứu.

Một lúc sau thì xuất hiện tiếng hô hoán và kêu cứu, ông Lường Văn Hoàng phóng xe máy sang nhà Chín để xem tình hình thì bị đối tượng này chém giữa đường. Ông Hoàng là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm sát sáng nay.

Sau khi truy sát 4 người, Hoàng Văn Chín chưa dừng tay, hắn chạy sang nhà ônG Lường Văn Bách (anh rể) hạ sát ông Bách và anh Hoàng Văn Nam (cháu ruột của Chín). Theo lời kể của ông Thon, nhà ông Bách là hiện trường thứ 4 của vụ án.

Chín tại cơ quan điều tra

Sau khi truy sát đủ 6 người, Hoàng Văn Chín vứt hung khí, lẩn trốn lên khu đồi gần nhà. Đến khoảng 10h cùng ngày thì Hoàng Văn Chín bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Nói về nhân thân của Chín, ông Thon cho biết: “Chín là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, trước đây từng được đưa đi cai nghiện ma túy. Ở xóm này, Chín là người duy nhất nghiện ma túy còn sống được đến thời điểm này, bởi trước đó hai người khác nghiện ma túy đã chết vì bệnh tật.

Liên quan đến vụ án này, sáng ngày 26/12, ông Đặng Đức Đang – Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Vụ thảm án sáng nay đã khiến 5 người tử vong , 1 người bị thương nặng. Ngay sau khi gây án xong, hung thủ sẽ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng sau đó vài tiếng.

Nói đến thông tin nghi phạm có biểu hiện ngáo đá , đại tá Đang cho biết: Hiện đây mới là nghi ngờ của các nhân chứng tại hiện trường. Cơ quan điều tra cũng chưa có thông tin cụ thể, chi tiết.

Thu Nga (t/h)