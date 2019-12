Nhân chứng kể lại tình tiết đáng ngờ vụ người phụ nữ Hàn Quốc nghi bị sát hại

Ngày 21/12, Công an TP.HCM đang điều tra nghi án giết người cướp tài sản ở quận 7 và đốt xe phi tang xảy ra ở quận 2 (TP. HCM). Cảnh sát đang tình nghi 2 vụ việc có sự liên quan với nhau.



Cụ thể, Công an phường Tân Phong (quận 7) được tin báo về vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/12 ở đường Nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7.

Hiện trường nơi chiếc xe bị thiêu rụi

Được biết, khu vực này có rất nhiều người Hàn Quốc sinh sống. Khu vực hiện trường đang được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Nạn nhân được xác định là người phụ nữ Hàn Quốc khoảng 40 tuổi đã tử vong. 2 người đàn ông đang được cấp cứu ở Bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng, tiên lượng khó qua khỏi.



Anh Hưng (38 tuổi) làm thợ hồ cho công trình sát bên căn nhà xảy ra vụ án mạng trả lời Anh Hưng (38 tuổi) làm thợ hồ cho công trình sát bên căn nhà xảy ra vụ án mạng trả lời Zing .vn cho biết, khoảng 2h30 khi đang ngủ thì anh giật mình bởi những tiếng la thất thanh phát ra từ căn nhà bên cạnh. Anh kể lại rằng có nghe thấy tiếng người đàn ông nói tiếng Hàn nhưng không hiểu gì.



“Khoảng 5 phút sau, một số một số người mặc đồ bảo vệ đến chỗ tôi mượn xà beng nói để phá cửa căn nhà bên cạnh”, anh Hưng kể lại. Sau đó, anh Hưng đưa xà beng cho nhóm bảo vệ và cùng đi sang căn nhà, theo dõi vụ việc.

Anh Hưng kể lại sự việc. Ảnh: Lê Trai



Tuy nhiên, khi mở được tấm cửa cuốn thì nhóm bảo vệ và công an vào trong còn anh Hưng được yêu cầu ở ngoài. Một lúc sau, nhóm bảo vệ ra thông báo một người phụ nữ đã chết.



Còn tại khu vực chân cầu Thủ Thiêm, quận 2 hiện trường phát hiện chiếc ôtô bị cháy vào lúc 6h cùng ngày, một số người dân nghe tiếng phát nổ và khói lửa bùng lên tại tuyến đường nội bộ vắng vẻ. Nhiều người dân cho hay khi lại gần thấy chiếc xe cháy ngùn ngụt nhưng không có người bên trong.



Bà Thanh (54 tuổi, ngụ quận 2) kể lại buổi sáng bà bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi. Khi tỉnh dậy kiểm tra thì phát hiện một chiếc ôtô đang bốc cháy. Vì quá sợ nên bà không dám lại gần mà chỉ trình báo công an.



Chiếc ô tô bị cháy trơ khung, ban đầu cảnh sát xác định xe đã bị tháo biển số. Theo

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe bị thiêu rụi có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào khoảng 2h30 tại phường Tân Phong, quận 7. Hàng chục cảnh sát của Công an TP.HCM và Công an quận 2 cùng thực hiện khám hiện trường một cách rất tỉ mỉ. Chiếc ô tô bị cháy trơ khung, ban đầu cảnh sát xác định xe đã bị tháo biển số. Theo Vietnamnet , lực lượng công an điều tra sơ bộ xác định, xe này chưa rõ chủng loại, mang BKS 50LD - 122.02.Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe bị thiêu rụi có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào khoảng 2h30 tại phường Tân Phong, quận 7. Hàng chục cảnh sát của Công an TP.HCM và Công an quận 2 cùng thực hiện khám hiện trường một cách rất tỉ mỉ.



Hiện phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra. Công an đang tập trung điều tra về nghi vấn giết người, cướp tài sản nhưng cũng không loại trừ là giải quyết mâu thuẫn.





Your browser does not support HTML5 video.

Cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại rồi phi tang xác. Video: StarTalk

Hà Ly (t/h)