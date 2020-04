Nhân chứng vụ vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em hành hung phụ xe khách lần đầu lên tiếng

Sự việc phụ xe khách bị vợ chồng Dương Đường cùng đàn em hành hung xảy ra vào ngày 30/3, Công an TP Thái Bình vẫn đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan. Trong đó, đối tượng Nguyễn Xuân Đường bị tạm giam 3 tháng còn các đối tượng khác bị tạm giam 2 tháng.

Sau nửa tháng vụ việc xảy ra, lần đầu tiên nhân chứng có mặt trực tiếp trong vụ hành vu đó lên tiếng. Báo PLVN đưa tin, ông Phạm Văn Quang – người điều hành Công ty Vận tải Phúc Cường cho biết: “Hai đối tượng mới bị khởi tố, bắt giam có trực tiếp tham gia đánh phụ xe Ngọc Anh”.

Tuy nhiên, ngoài bà Dương và 4 đồng phạm đã bị bắt thì còn nhiều người khác cùng tham gia đánh hội đồng Ngọc Anh. “Sự việc lúc đó rất hỗn loạn, tôi không nhớ rõ có tất cả bao nhiêu người cùng tham gia đánh Ngọc Anh nhưng chắc chắn không chỉ có 4 người đàn em và bà Dương. Lúc đó, ông Đường cũng lao vào đánh nhưng tôi ngăn cản lại nên không thực hiện hành vi của mình”, ông Quang thuật lại.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, Ngọc Anh (24 tuổi, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là phụ xe khách của Công ty Vận tải Phúc Cường (có trụ sở tại TP Thái Bình).

Vợ chồng Đường Nhuệ cùng 4 đàn em khác bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích

Đến khoảng 18h cùng ngày, Ngọc Anh cùng anh Phạm Văn Quang N 1978, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - người điều hành công ty đã đến nhà bà Dương Đường ở số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Tại đây, vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em đã hành hung Ngọc Anh dẫn đến thương hàm, dập mũi.

Theo một số nguồn tin, anh Ngọc Anh cho biết: “Họ tra hỏi, đe dọa tôi. Sau đó, bà Dương, Nguyễn Đức Mạnh (lái xe của bà Dương) và Phạm Ngọc Quý lao vào đánh tôi. Tôi bị vỡ xương hàm, dập mũi".

Đến ngày 2/4, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn tố cáo về vụ hành hung trên. Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Đến ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Dương và 2 đàn em. Sau đó khỏi tố thêm Nguyễn Xuân Đường và đến ngày 12/4, khởi tố thêm 2 đàn em khác của vợ chồng này. Hiện Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.