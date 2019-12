Nhận diện loại ốc ăn vào cực độc, khiến nạn nhân ngộ độc nguy kịch ở Nha Trang

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa , đến chiều ngày 28/12 nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy (SN1973) vẫn đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.



Theo như người nhà chị Thủy cho biết, trưa ngày 26/12, chị cùng 3 người trong gia đình ăn ốc luộc được bắt từ biển. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, chị Thủy cảm nhận mệt lả, chân tay, miệng, lưỡi đều tê.G ia đình nhanh chóng đưa chị đến một cơ sở tư nhân để cấp cứu, nhưng hơn 1 giờ Theo như người nhà chị Thủy cho biết, trưa ngày 26/12, chị cùng 3 người trong gia đình ăn ốc luộc được bắt từ biển. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, chị Thủy cảm nhận mệt lả, chân tay, miệng, lưỡi đều tê.G ia đình nhanh chóng đưa chị đến một cơ sở tư nhân để cấp cứu, nhưng hơn 1 giờ Sức Khỏe vẫn bất ổn nên phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chị Thủy đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực – chống độc

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Lương Ký - Trưởng Khoa hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh nhân nhập viện khi đã hôn mê sâu, huyết áp mất, tiên lượng xấu. Dựa trên mô tả của người nhà, bác sĩ chẩn đoán chị Thủy bị ngộ độc do ăn phải ốc bùn bóng, có tên khoa học Nassarius là một chi ốc trong họ Nassariidae.

Con ốc bùn bóng chứa độc tố rất mạnh

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) khuyến cáO, biện pháp điều trị hữu hiệu nhất khi gặp phải những ca ngộ độc Tetrodotoxin và Saxitoxin là phải kích thích cho nạn nhân phản ứng nôn mửa càng nhiều càng tốt, rồi súc rửa dạ dạy bằng than hoạt tính để thải loại bớt chất độc kết hợp hỗ trợ hô hấp nhận tạo, mở nội khí quản cho thở bằng máy để tránh thiếu ôxy máu và truyền dịch.

Trường hợp như chị Thủy trên không phải là hiếm, vào ngày 26/12 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng tiếp nhận một ca ngộ độc như trên. Bệnh nhân tên Lê Văn Dít, ngụ huyện Vạn Ninh sau khi ăn bún ốc đã phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được các bác sĩ tìm ra là do ăn phải con ốc bùn bóng, gây nên ngộ độc.

Đây là độc tố thần kinh cực mạnh không hề bị phân hủy, biến tính trong nhiệt độ cao. Do đó, độc tố tetrodotoxin vẫn tồn tại trong các sản phẩm thức ăn đã được chế biến, xào nấu hay cả trong sản phẩm cấp đông, đóng hộp. Loại sinh vật này chưa độc tố tetrodotoxin, khi nạn nhân ăn phải sẽ có cảm giác tê, rát bỏng ở môi và đầu lưỡi, sau đó lan dần đến tay châ, đôi lúc có kèm đau đầu, đau bụng, đau cánh tay, đi đứng loạng choạng, nôn mửa dữ dội, khó thở, hôn mê, hô hấp ngưng trệ do bị tê liệt cơ hô hấp. Nguy hiểm, nạn nhân có thể tử vong sau khi bị ngộ độc trong vòng 30 phút đến 8 giờ kể từ khi ăn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, nếu gặp bất cứ triệu chứng nào nói trên khi ăn ốc thì phải nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

