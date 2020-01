Nhận diện nghi phạm vụ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong đang bị truy nã toàn quốc

Công an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn, nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong.

Chiều 17/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người. Sắn là nghi phạm số 1 gây ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 người chết, 5 người bị thương xảy ra ở Lạng Sơn hôm 13/1.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang huy động hàng trăm cảnh sát phối hợp bộ đội biên phòng truy bắt Lý Văn Sắn trên toàn quốc. Đồng thời, cơ quan này cũng gửi công văn tới các đơn vị chức năng của Trung Quốc đề nghị phối hợp bắt giữ nghi phạm, trong trường hợp đối tượng lẩn trốn ở nước bạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 13/1, khi cả gia đình chị Hoàng Thị Hoài (SN 1983 ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, vợ cũ của Sắn) đang ăn tối ở trong bếp thì Sắn mang theo một khẩu súng đi từ phía sau nhà bắn vào cửa sổ sau bếp. Phát đạn này bắn trúng cháu Phạm Thanh P. (12 tuổi, con trai chị Hoài) khiến bé tử vong tại chỗ.



Lúc này cả gia đình chị Hoài hoảng loạn chạy hết lên quầy hàng phía trước, gần mặt đường. Đối tượng tiếp tục dùng súng bắn nhiều lần từ ngoài vào qua cửa sổ phòng ngủ và phòng khách.

Chưa dừng lại, Sắn cầm súng đi sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi) cách nhà chị Hoài khoảng 15m rồi tiếp tục nổ súng làm anh Hương tử vong. Vụ nổ súng do Sắn gây ra còn khiến 5 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan công an, Sắn là chồng cũ của chị Hoài. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Sắn muốn níu kéo tình cảm với vợ cũ nhưng bị gia đình chị Hoài ngăn cản nên dẫn tới vụ án kinh hoàng. Sau khi gây án xong, Sắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sắn và chị Hoài đã ly hôn nhiều năm. Sau đó, chị H. tái giá, có con với chồng mới và có cuộc sống hạnh phúc. Bản thân Sắn không có nghề nghiệp ổn định. Từ ngày vợ chồng ly hôn thì hắn sống lang thang ở giữa 2 bên biên giới Việt Nam và Trung Quốc.



Theo điều tra ban đầu, trước thời điểm gây án không lâu, Sắn có biểu hiện nghiện ma túy nặng. Sắn từng đi biệt xứ rồi bất ngờ trở về địa phương đòi nối lại tình xưa với vợ cũ. Khi bị khước từ, Sắn thường xuyên nhắn tin “khủng bố” chị Hoài. Khi chị đổi số điện thoại thì hắn dọa giết cả gia đình.





Công an xác định, Sắn là đối tượng máu lạnh, có trang bị vũ khí nóng nên đặc biệt nguy hiểm, cần phải truy bắt, xử lý theo quy định Pháp luật

