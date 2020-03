Nhận định nguyên nhân nhiễm COVID-19 của bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 23/3, Bộ Y tế thông tin về một trường hợp bác sĩ nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona COVID-19 ). Đây là ca bệnh thứ 116 trên cả nước nhưng là trường hợp bác sĩ đầu tiên nhiễm virus do bị lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, ngày 19/3, bác sĩ này xuất hiện các triệu chứng đau rát họng. Một ngày sau, bác sĩ bắt đầu ho, sốt, đau mỏi cơ.

Ngày 21/3, bác sĩ tự cách ly tại khu vực đệm của khoa Cấp cứu và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quẩ cho thấy bác sĩ này đã dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân thứ 116 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là một trong những cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Nhận định về ca bệnh lây nhiễm chéo này, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân số 116 là nam bác sĩ trẻ tuổi, năng động, tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Rất có thể bệnh nhân đã lây nhiễm chéo trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân.

"Trong quá trình thao tác có thể tiếp xúc gần với đường thở của bệnh nhân COVID-19 nên đã lây virus", Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.

Được biết, ngay khi có thông tin về ca bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương rà soát lại các nhân viên khoa Cấp cứu, xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Đến nay, 28 nhân viên đã được xét nghiệm lần 1, kết quả đều là âm tính.

Kể từ khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân dương tính. Trong đó 5 người đã khỏi bệnh, 45 người đang điều trị tại Khoa Cấp cứu từ 7/3 đến nay, trong đó có 3 trường hợp rất nặng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bác sĩ cho biết thêm, sau khi xác định có đồng nghiệp mắc COVID-19, bản thân anh và các bác sĩ tại bệnh viện vẫn thay phiên nhau trực để điều trị cho các bệnh nhân. Mọi người vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt ngay tại khoa và tinh thần vẫn vững vàng.

"Chúng tôi không bao giờ bỏ chạy, không bỏ mặc bệnh nhân của mình", bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 chia sẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19