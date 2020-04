Nhận 'gạch đá' dữ dội, La Chí Tường chính thức xin lỗi vì đã cắm sừng bạn gái cũ

Trước đó, Châu Dương Thanh - bạn gái 9 năm của La Chí Tường công khai đăng bài trên weibo, tuyên bố cặp đôi đã chia tay , tố cáo nam ca sĩ - diễn viên ngoại tình, là 'tra nam' thích gạ tình. Không lâu sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng trả lời, tuy nhiên La Chí Tường chỉ nói xin lỗi và không giải thích. Trên weibo cá nhân, anh viết: "Bên nhau 9 năm nhiều lần phân phân hợp hợp không phải một câu nói là có thể nói rõ ràng", đồng thời gửi lời cảm ơn bạn gái cũ và khẳng định mình không hề hối hận. Cư dân mạng suy đoán, động thái này của La Chí Tường đã ngầm thừa nhận những gì tình cũ hotgirl nói là sự thật.

Tuy nhiên, khoảng 5h sáng ngày 24/4, La Chí Tường tiếp tục đăng một bài viết khác về scandal ngoại tình này. Trong bài đăng, nam diễn viên đã chính thức xin lỗi bạn gái cũ Châu Dương Thanh: "Tôi gởi lời xin lỗi trịnh trọng đến tiểu thư Châu Dương Thanh trong phần tình cảm này. Xin lỗi, tôi sai rồi! Trong 9 năm thanh xuân, em đã hy sinh toàn bộ cho anh, là anh không biết cách trân quý chúng, không biết cách trân quý người mà anh yêu nhất. Mang tâm lý ấu trĩ hết lần này hết lần khác lừa gạt em, làm em chịu tổn thương, khổ sở. Tôi thật sự đã phạm rất nhiều sai lầm, tôi cũng phải gởi lời xin lỗi với tất cả các cô gái từng bị tôi lừa gạt cũng như không tôn trọng. Xin lỗi, tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả."

Vào ngày 23/4, cư dân mạng Trung Quốc và châu Á được một phen hỗn loạn khi người tình 9 năm của La Chí Tường - Châu Dương Thanh đăng trên weibo của mình rằng cô và nam diễn viên đã chia tay. Cô cũng lên tiếng tố Chí Tường là một người đàn ông tồi tệ, 'tra nam' chuyên ngoại tình , suốt 9 năm yêu đương đã nhiều lần lừa dối cô.

Dương Thanh bức xúc khẳng định, La Chí Tường đã quan hệ lén lút sau lưng cô với rất nhiều người, trong đó có một số nghệ sĩ trẻ và thậm chí cô còn quen biết những người này. Cô nói bạn trai cũ là tay chơi chính hiệu, đi tới thành phố nào cũng có thể hẹn hò, dẫn các cô gái tới khách sạn, thậm chí còn rất thích 'quan hệ tập thể'.

Chi Nguyễn (t/h)