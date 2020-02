Nhận hàng “order” từ Trung Quốc về có bị nhiễm virus corona (2019- nCoV) không?

Mới đây, WHO đã lên tiếng trả lời thắc mắc “nhận hàng đã đặt từ Trung Quốc về có sợ bị lây nhiễm virus corona không?”.

Mẫu mã đa dạng, giá thành giẻ, cập nhật xu hướng tốt là những ưu điểm mà hàng hóa Trung Quốc có mặt ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở nhiều nước khu vực châu Á trong đó có Việt Nam. Người Việt Nam sử dụng hàng nghìn sản phẩm do Trung Quốc sản xuất như đồ gia dụng, giày dép, quần áo, đồ trang trí, nội thất, thậm chí là cả những món đồ ăn vặt khác nhau… Những mặt hàng này thường được người việt order (đặt hàng) thông qua kênh mua sắn trực tuyến như taobao, sau đó được đơn vị vận chuyển vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tuy nhiên, một tháng nay, Trung Quốc đang phải gánh chịu đại dịch corona. Dịch bệnh này đang bùng phát mạnh mẽ và có nhiều biến chứng khó lường. Bởi virus corona có thể lây nhiễm qua không khí. Bởi vậy, rất nhiều người đã đặt mua các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất đang lo ngại rằng, liệu virus corona có bám vào hàng hóa rồi lây bệnh cho người mua hay không?

Virus corona không lây nhiễm qua hàng hóa

Trước thắc mắc này, mới đây Tổ chức Y tế thế giới WHO đã có lời giải đáp chính thức. Theo đại điện WHO, khách hàng hoàn toàn có thể yêu tâm sử dụng hàng hóa mà mình đã đặt từ Trung Quốc về. Bởi chắc chắn virus corona không lây truyền bệnh theo còn đường bám trên sản phẩm hàng hóa. Virus corona gây bệnh viêm phổi cấp không thể sống sót trong thời gian dài khi bưu phẩm vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc sang bất kỳ quốc gia nào.

Thực tế, từ trước đến nay các nghiên cứu khoa học cũng khẳng định, chưa từng nghe qua việc lây truyền virus corona thông qua những bưu kiện hàng hóa. Còn theo thống kê của Tổng cục Y tế (Bộ Y tế Pháp), virus corona có thể tồn tại vài giờ trên bề mặt khô như bàn tay, tay nắm cửa. Ngoài ra, trong môi trường ẩm ướt chúng chỉ sống được vài giờ đồng hồ.

Tại Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp virus corona đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu giảm mạnh. Theo thống kê từ các Cục Hải quan có đường biên giới giáp Trung Quốc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang thì trong tuần qua hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh.

Người dân Vũ Hán đang chống chọi kiên cường với đại dịch

Đơn cử như tại cửa khẩu Hữu Nghị, hoạt động xuất khẩu từ ngày 21/1 (27 tháng Chạp) đến ngày 29/1 (tức ngày mùng 5 tết Nguyên đán), đơn vị đã làm thủ tục cho 19 bộ tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu với kim ngạch đạt gần 417.000 USD. Đơn vị cũng phối hợp làm thủ tục cho gần 20.000 lượt hành khách và 21 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (số lượt phương tiện phải mở tờ khai phương tiện tạm nhập – tái xuất, tạm xuất - tái nhập theo quy định tại Nghị định số 59/2018 của Chính phủ).

Tại Lào Cai , chiều 30/1 (tức mùng 6 tết Nguyên đán), lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, phía Trung Quốc đang tạm dừng hoạt động khu chợ biên mậu dành cho cư dân biên giới, do đó hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai (cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành) trầm lắng, nhất là hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc.

Trung Quốc bị cô lập do virus corona

