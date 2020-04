Nhân viên công ty Á Âu kể lại giây phút kinh hoàng chứng kiến Chi cục trưởng bị rượu độc đoạt mạng

Liên quan đến vụ ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa) tử vong do uống rượu chứa Cyanua trong bữa ăn trưa tại Văn phòng Công ty Bất động sản Á Âu ở khu 4 đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa , cơ quan Công an vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi cơ quan Công an đưa ra kết luận bước đầu về chất độc trong rượu cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên thì một nhân viện công ty Á Đông (có mặt trong bữa rượu) đã lên tiếng kể lại sự việc hôm đó. Theo người này, công ty Á Âu dự kiến cuối tháng sẽ có một bữa liên hoan tại văn phòng ở Thanh Hóa tiễn một nhân viên đi công tác xa. Chính vì thế đã tổ chức bữa ăn trưa.

Nơi xảy ra vụ án

Cũng theo người này, chiều 19/4, ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, chủ tiệm vàng số 50, Quang Trung) – chồng bà Lê Thị Phương (38 tuổi, Giám đốc) mang rượu đến đổ vào bình. Bình thường, rượu của công ty do nhà ông Minh cung cấp.

Biết ông Minh hyay ghen nên mọi người ở văn phòng cũng để ý xem ông có hành động lạ gì không nhưng không thấy. Nhân viên trong văn phòng chỉ thấy ông Minh đổ rượu vào trong bình rồi đi về. Không ai hay biết rượu đã bị pha độc.

Đến trưa ngày 20/4 thì văn phòng tổ chức tiệc. Trong đó có 5 người của công ty Á Âu (3 nam, 2 nữ) và một cháu nhỏ (con 1 người trong công ty). Ông Viên có mặt trong bữa tiệc đó vì ông có mối quan hệ thân thiết với ông Phạm Văn Thọ (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT của công ty). Do có khách nên mọi người đổ rượu ra bát dưới có lót túi nilong và đá uống cho mát. Rượu được rót ra các chén nhỏ đặt trên bàn.

Theo người nhân viên này, hôm đó tất cả không bị ngộ độc là vì nhờ ông Viên. “Ông Viên nói chiều có việc phải làm, vì vậy mọi người không uống. Ông ấy và ông Thọ chỉ uống một chút. Nếu không có ông Viên ngăn cản, có lẽ cả 6 người trong bữa ăn, không kể em nhỏ, đã cùng uống”, người này kể.

Tiệm vàng bạc Phương Minh - nơi phát hiện thi thể ông Minh



Được biết, sau khi ông Thọ uống ngụm rượu vào đến cổ thì thấy nóng ra, khó chịu nên nhổ ra. Ông quay sang nói với ông Viên “rượu hôm nay có vấn đề”. Nghe vậy, bà Xuyến (32 tuổi, kế toán công ty) cầm chén rượu lên ngửi thử thì thấy khó chịu nên cũng nhổ ra. Ông Viên lúc này đã nuốt rượu nên hoảng hốt đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh định nôn rượu ra nhưng đi đến gần mắt giặt thì ông Viên gục xuống.

Sau đó, những người có mặt tại hiện trường đã đưa cả 3 người uống rượu đến bệnh viện đa khoa Thanh Hòa để cấp cứu. Nhưng sau đó họ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ông Viên bị ngộ độc nặng nên đã tử vong ngay sau đó. 2 người còn lại được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Về nguyên nhân vụ việc, theo tin tử Công an tỉnh Thanh Hóa, do ông Minh hay ghen tuông, nghi nhờ vợ có bồ, cộng thêm kinh doanh thua lỗ nợ khoảng 1 tỷ đồng nên đã nảy sinh ý định pha thuốc độc vào rượu để sát hại vợ và người cùng công ty vợ. Nhưng ông Minh không thể ngờ được người tử vong do rượu độc lại là ông Viên.

Sau khi nghe tin ông Viên tử vong do uống rượu độc của mình, ông Minh đã đi lấy thuốc độc có sẵn trong nhà uống. Khi người thân phát hiện sự việc đưa ông Minh đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Trong quá trình điều tra, ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

