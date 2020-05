Nhân viên điện lực bị giật treo trên cột điện, nghi do máy phát của nhà dân

Giám đốc Điện lực TP Vinh (Nghệ An) đặt nghi vấn việc nhân viên bị điện giật tử vong có thể do máy phát điện của người dân "xông" lên đường điện vì trước đó việc cắt điện đã được tiến hành để đảm bảo an toàn.

Mới đây, trên địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một nhân viên điện lực tử vong

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 7/5, tại xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An. Nạn nhân là anh N.B.S (SN 1981, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Anh S. là nhân viên Điện lực TP Vinh.

Nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, thời điểm trên, anh S. cùng một tốp công nhân Điện lực TP Vinh thực hiện thay thế một số thiết bị và căng lại dây hạ thế tại một cột điện thuộc Trạm biến áp ở đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, TP Vinh.

Trong quá trình làm việc, anh S. không may bị điện giật đến ngất xỉu và treo trên cột điện.

Hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm

Ngay khi phát hiện vụ việc, nhóm công nhân của Điên lực TP Vinh đã hô hoán, phối hợp cùng người dân đưa anh S. xuống mặt đất. Nạn nhân được sơ cứu và chuyển ngay đi Bệnh viện gần nhất để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực TP Vinh xác nhận công nhân của đơn vị vừa bị điện giật tử vong và hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Lãnh đạo Giám đốc Điện lực TP Vinh cho biết, quá trình tiến hành sửa chữa hôm 7/5 được thực hiện theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Trước khi các công nhân làm việc đã tiến hành cắt điện trên đường dây theo đúng quy trình.

Ông Phạm Văn Nga đặt nghi vấn có thể việc nhân viện điện lực bị điện giật tử vong là do máy phát điện của người dân "xông" lên đường điện!? Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Vụ cột điện đè công nhân tử vong: Công trình kém chất lượng?

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động liên quan đến ngành điện lực. Cụ thể, sáng 3/5, anh Phan Văn P. (33 tuổi, trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trong lúc đang trèo lên cột điện để kéo đường dây điện thắp sáng tại thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh thì bất ngờ cột điện đổ sập, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Dù được nhóm công nhân làm cùng và người dân địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh P. đã không qua khỏi do chấn thương nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhiều người dân đặt nghi vấn phần bê tông dưới chân trụ không đảm bảo chất đã khiến cột điện bị đổ gây ra tai nạn thương tâm. Mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công văn giao Sở Công thương, UBND TP Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm những người liên quan đến vụ việc.

Kiều Đỗ (t/h)