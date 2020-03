Nhân viên siêu thị điện máy ở Đà Nẵng trở thành ca bệnh COVID-19 thứ 35 tại Việt Nam

Trưa ngày hôm nay 11/3, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh thứ 35 mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (COVID-19).

Ca bệnh thứ 35 được xác định là nữ bệnh nhân 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế được biết, nữ bệnh nhân là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng. Khoảng 18-19h ngày 4/3, nhân viên này có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh. 2 người này về sau đó được xác định là bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 22 và 23 tại Việt Nam.

6h30 sáng ngày 11/3, Viện Pasteur Nha Trang nhận được mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên siêu thị đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 35 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi. 19 ca còn lại đang được chữa trị cách ly ở các địa phương thuộc 3 miền đất nước gồm: Hà Nội: 4; Thái Bình: 1; TPHCM: 1; Quảng Ninh: 4; Lào Cai: 2; Đà Nẵng: 3; Huế: 1; Quảng Nam: 2 và Bình Thuận: 1.

