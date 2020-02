Nhập viện cấp cứu vì... ăn cố miếng dưa hấu ngày Tết

Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cho biết, đơn vị đã tiến hành điều trị cho bệnh nhân bị phù phổi cấp do ăn dưa hấu. Được biết, nữ bệnh nhân tên NTG (SN 1978, ngụ quận 8, TP.HCM) nhập viện nguy kịch ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết âm lịch). Được biết trước đó bệnh nhân có tiền sử suy thận giai đoạn cuối, đang chạy thận định kỳ.

Nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì ăn quá nhiều dưa hấu.



Theo bệnh nhân chia sẻ, vào sáng 28/1 chị có đi sang nhà chị gái chơi. Tại đây, chị G. có ăn nhiều dưa hấu, sau đó uống thêm nước ngọt. Đến tối cùng ngày, chị bắt đầu có các triệu chứng như ho, khó thở, sau đó nôn ói... và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Theo bệnh nhân chia sẻ, vào sáng 28/1 chị có đi sang nhà chị gái chơi. Tại đây, chị G. có ăn nhiều dưa hấu, sau đó uống thêm nước ngọt. Đến tối cùng ngày, chị bắt đầu có các triệu chứng như ho, khó thở, sau đó nôn ói... và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy



Báo PLO thông tin, chị G. được bác sĩ xác định tiêu thụ quá nhiều nước, dẫn đến phù phổi. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành lọc thận gấp tại Khoa thận nhân tạo và tiếp tục được điều trị tại Khoa nội thận của bệnh viện.



Bệnh nhân đang chạy thận kiêng kị nhất là uống nhiều nước. Tuy nhiên, vì dưa hấu là món khoái khẩu nên chị G. có ăn nhiều thêm vài miếng, ai ngờ lại nguy hiểm đến vậy.

Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ - Bác sĩ Trưởng Khoa thận nhân tạo BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không nên ăn dưa hấu cũng như tiêu thụ quá nhiều nước. Lúc này, chức năng thận đã bị hư hỏng nên không thể thải nước và lọc được chất độc như bình thường. Khi ăn quá nhiều dưa hấu, chuối hay dứa gây phù phổi cấp, tăng kali trong máu, gây tác động đến thần kinh tim gây ngưng tim.

Những người không nên ăn dưa hấu

Ngoài những người bị suy thận , chức năng thận yếu kém thì những đối tượng dưới đây cũng nên hạn chế ăn dưa hấu để bảo vệ sức khỏe:

Người có hệ tiêu hóa kém: Dưa hấu có tính hàn, người tiêu hóa kém ăn vào sẽ dễ bị đầy bụng, khó tiêu.

Cần lưu ý không nên ăn dưa hấu ngay trước và sau bữa ăn.

Người đang bị cảm cúm: Người bị cảm cúm, đặc biệt mới bị cúm nếu ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến cơ thể bị lạnh, khiến bệnh thêm kéo dài.

Người bệnh tiểu đường: Dưa hấu chứa nhiều đường; dưa càng đỏ thì càng ngọt, lượng đường càng cao, ăn vào khiến thận làm việc quá tải, tăng lượng đường trong máu.

Phụ nữ mang thai, vừa sinh con: Ăn quá nhiều dưa hấu khiến lượng đường trong máu tăng cao, không tốt cho cả mẹ và con. Khi mới sinh, cơ địa còn yếu, dễ nhiễm lạnh nếu ăn dưa hấu dễ bị tiêu chảy, đau bụng.

Người cao tuổi: Người cao tuổi ăn quá nhiều dưa hấu sẽ ảnh hưởng xấu đến tim mạch và dạ dày

Người loét miệng: Dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, gây thiếu nước ở khoang miệng, khiến bệnh lâu khỏi hơn.





Ngoài ra, cần lưu ý không nên ăn dưa hấu ngay trước và sau bữa ăn. Nguyên nhân bởi, dưa hấu chứa quá nhiều nước sẽ gây loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ, tiêu hóa thức ăn.

Chết người do ăn dưa hấu? Nguồn: VTC 1.



Thùy Nguyễn (t/h)