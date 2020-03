Chồng chết, vợ nguy kịch vì đồ ăn thừa: Bác sĩ cảnh báo 4 món tuyệt đối không nên để qua đêm

Tờ Aboluowang thông tin, mới đây hai vợ chồng Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm . Trước đó, 2 người này lên cơn đau vật vã tại nhà, sau đó được hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa đến Bệnh viện . Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên người chồng đã tử vong sau đó, người vợ trong tình trạng nguy kịch. Rất may, nhờ các bác sĩ nỗ lực hết mình nên người vợ đã bước qua khỏi "cửa tử".



Sau khi tỉnh lại, người vợ khóc lóc đau lòng cho biết, vì tiếc của nên hai vợ chồng không đổ đồ ăn thừa đi mà giữ lại để ăn. Tối hôm trước, họ cùng nhau ngồi ăn súp rong biển, rau và dưa chua còn thừa. Không bao lâu sau, cả hai đều đau đớn đến ngất đi và được mọi người đưa đến bệnh viện.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, 2 vợ chồng bị ngộ độc hypochlorite – một độc tính khi con người nuốt hoặc hít phải. Theo các bác sĩ, độc chất hypochlorite thường xuất hiện để làm sạch bể bơi hoặc có trong bột tẩy trắng. Nó cũng được phát hiện ở những món để qua đêm 8-10 tiếng. Khi ăn những thực phẩm chứa hypochlorite quá nhiều có thể gây ra ngộ độc hoặc ung thư.



Bên cạnh đó, nếu để thực phẩm ở ngoài, các chất trong thực phẩm sẽ sản sinh ra loạt chất gây ung thư như nitrit, nitrat dù có hâm nóng lên cũng không thể loại bỏ được.



4 loại thực phẩm tuyệt đối không nên để qua đêm



Nấm và rau lá xanh: Thân là lá các loại rau lá xanh thường chứa hàm lượng nitrat cao, nếu để qua đêm sẽ sản sinh ra nhiều chất gây ung thư. Bên cạnh đó, nấm tự nhiên và cả nấm tự trồng cũng đều chứa nhiều nitrat, tuyệt đối không nên để qua đêm. Do đó, khi nấu các món này, nên nấu lượng vừa ăn, nếu ăn thừa thì nên đổ đi ngay.



Hải sản: Các loại hải sản như tôm, cua, cá khi để qua đêm sẽ sản sinh ra các chất thoái hóa protein, khi ăn vào sẽ gây tổn thương chức năng thận và gan. Để qua lâu cũng khiến các vitamin và dưỡng chất trong hải sản mất hết, ăn không cảm thấy tươi ngon như lúc đầu.

Súp ăn thừa không nên để qua đêm.

Các loại trứng: Trứng để qua đêm rất dễ sinh sôi vi khuẩn. Đặc biệt lòng đỏ trứng nếu chế biến không chín kỹ, không được khử trùng tuyệt đối sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Do đó, ăn trứng cần phải được nấu chín kỹ và bảo quản đúng cách.

