Nhập viện cấp cứu do xuất huyết toàn bộ tay chân sau 2 ngày ăn hải sản

Tình trạng bệnh nhân.



Sau đó, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, chuyển điều trị nội trú tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec. Rất may, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã dần hồi phục, các tổn thương ở tay, chân cũng mờ dần, chỉ số xét nghiệm dần về mức ổn định sau 5 ngày điều trị.

Ảnh minh họa.



Theo đó, bác sĩ cũng khuyến cáo những bệnh nhân bị dị ứng nên khám, điều trị và theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa. Người từng bị dị ứng và có tiền sử dị ứng nên mang theo thuốc dự phòng bên người.



Thực tế, trường hợp bị dị ứng hải sản không ít. Những người này không nên tiêu thụ hải sản để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, những người có thể ăn hải sản thì không nên ăn quá nhiều, hoặc ăn đồ đã để qua đêm. Những loại hải sản như tôm, cua cá đã nấu chín khi để qua đêm khiến cho hàm lượng protein bị biến chất, gây tổn thương cho gan và thận, đặc biệt nguy hiểm hơn khi hâm đi hâm lại.

