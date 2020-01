Nhập viện vì chuyển dạ sớm, thai phụ 39 tuần suýt mất mạng vì bệnh tim hiếm gặp

BS CKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn kiêm Giám đốc Trung tâm tim mạch BVĐK TW Cần Thơ cho biết, tại đây vừa thực hiện một ca cấp cứu cho thai phụ 39 tuần suýt mất mạng vì bệnh tim hiếm gặp.

Đó là trường hợp của thai phụ Nguyển Thị Thuý Anh, (25 tuổi, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được chuyển đến BVĐK TW Cần Thơ với chẩn đoán chuyển dạ sớm, thai 39 tuần 2 ngày, block nhĩ thất độ III - Nhịp thoát bộ nối 50 lần. Thời điểm nhập viện, điện tâm đồ block nhĩ thất độ III,nhịp tim chậm 40-48lần/phút (nhịp tim ở người bình thường khoảng 60-80 lần/phút).

Các bác sĩ buộc phải đặt máy tạo nhịp tạm thời trước khi phẫu thuật



Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện siêu âm, xét nghiệm.. các bác sĩ nhận định sản phụ chuyển dạ sinh có dịch ối lẫn phân xu, có chỉ định mổ cấp cứu lấy thai trên nền bệnh lý rối loạn nhịp chậm nặng.



Các bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh hết sức phức tạp, cần cấp cứu kịp thời nên các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sản phụ bắt buộc phải đặt máy tạo nhịp tạm thời trước để đảm bảo an toàn tính mạng trong suốt quá trình diễn ra ca mổ.



BS CKII Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức lý giải, block nhĩ thất độ 3 là mức độ nặng nhất trong các rối loạn dẫn truyền nhịp tim. Khi tim không có bóp đủ tần số sẽ không cung cấp đủ máu cho các cơ quan dẫn tới hiện tượng ngất xỉu rồi tử vong.

Chị Nguyễn Thị Thúy Anh hồi phục tốt sau phẫu thuật



Việc đặt máy tạo nhịp tim là lựa chọn tối ưu ở những bệnh nhân có triệu chứng hoặc có nguy cơ tim mạch cao, nhằm đảm bảo bệnh nhân không đột tử khi ngừng tim đột ngột. Với trường hợp sản phụ này, nhịp tim quá chậm nếu tiến hành phẫu thuật, nguy cơ trụy mạch và ngừng tim trên bàn mổ là rất cao. Do vậy, các bác sĩ nhất định phải đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu trước khi mổ.



Sau khi thực hiện đặt máy tạo nhịp tạm thời, nhịp tim bệnh nhân tăng lên 60 lần/phút, đủ điều kiện an toàn cho cuộc phẫu thuật. Thời gian đặt máy tạo nhịp là 25 phút.



Ê kíp phẫu thuật do các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sản phụ hạ sinh một bé trai nặng 2,6kg.



Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, nhịp tim ổn định 60 lần/phút.

