Nhật Bản bỏ dần đám tang truyền thống, chuyển sang phúng điếu trực tuyến giữa mùa dịch COVID-19

Tuy nhiên, giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tang lễ cũng phải thay đổi theo. Tính đến sáng 13/4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 7.370 người nhiễm COVID-19 với 123 người tử vong. Giữa mùa dịch COVID-19, các đám tang và nghi lễ tưởng niệm người quá cố cũng được đơn giản hóa, ít thủ tục với số người tham dự ít hơn.

Xu hướng này càng trên đà phát triển khi virus Sars-CoV-2 đã khiến nhiều người buộc phải ở nhà, hạn chế ra ngoài; hủy bỏ việc tụ tập đông người cũng như các sự kiện tập trung nhiều người tham gia. Theo đó, tang lễ tiễn đưa người mất theo truyền thống cũng được rút gọn.



Là một trong số nhiều công ty ở Nhật Bản nắm bắt xu hướng tổ chức đám tang nhỏ gọn, chi phí thấp và riêng tư hơn giữa mùa dịch, công ty khởi nghiệp Uniquest Inc. (có trụ sở ở Osaka) đã khá "ăn nên làm ra" với lựa chọn của mình.





Nắm được điều này, Uniquest đã hợp tác với hơn 4.000 nhà tang lễ khắp Nhật Bản, làm trung gian cho hơn 200.000 đám tang với chi phí thấp là 119.000 yen (1.100 USD). Ngoài ra, dịch vụ mới cho phép khách hàng nhận tiền phúng điếu online cũng được công ty mở ra từ đầu tháng 4.





Lúc đầu, mục đích ra đời của dịch vụ này là giúp những người không thể tham dự đám tang có thể tỏ lòng thành kính, thế nhưng trong mùa dịch nó lại đang ngày càng trở nên hữu ích hơn.

Ngoài Uniquest, một khởi nghiệp dịch vụ tang lễ khác ở Tokyo là Yoriso Co cũng cung cấp dịch vụ hỏa táng người mất trước và hoãn lại tang lễ cùng nghi lễ tưởng nhớ. Công ty này làm việc với khoảng 900 nhà tang lễ và 1.300 thầy tu Phật giáo khắp cả nước.

Các công ty như Yoriso và Uniquest đều công bố công khai giá các gói dịch vụ tang lễ. Dịch vụ đám tang trọn gói của Yoriso chỉ có giá khoảng 500.000 yen (4.600 USD), các phương án rẻ hơn nữa với giá chỉ 253.000 yen (2.350 USD) gói gọn chỉ trong một ngày, rẻ hơn rất nhiều so với chi phí 122 triệu yen (9.300-18.300 USD) của đám tang thông thường.

Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4