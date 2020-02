Nhật Bản có ca tử vong do Covid-19 đầu tiên, bệnh nhân sống gần thủ đô Tokyo

Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận nước này có ca tử vong do Covid-19 đầu tiên, bệnh nhân là người sống gần thủ đô Tokyo.

Theo Reuters, ngày 13/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato đã thông báo rằng nước này vừa có ca tử vong do Covid-19 đầu tiên. Quan chức cấp cao phát biểu trong cuộc họp báo rằng nạn nhân là một cụ bà 80 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa, giáp với thủ đô Tokyo

Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi từ ngày 22/1, sau đó nhập viện vào đầu tháng 2. Đến ngày 12/2 thì bệnh nhân khó thở nghiêm trọng và đã tử vong vào hôm nay. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, tuy nhiên bệnh nhân này lại không hề đi du lịch nước ngoài trong thời gian vừa rồi.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ du thuyền Diamond Princess

lên xe cứu thương

Đến ngày 13/2, hiện Nhật Bản có 248 ca dương tính với virus Covid-19, trong đó bao gồm 218 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess đang neo ngoài khơi TP. Yokohama cùng 12 công dân Nhật Bản trở về từ TP. Vũ Hán, Trung Quốc. Cũng trong chiều nay, 2 ca mới được xác nhận nhiễm virus corona là một bác sĩ 50 tuổi tại tỉnh Wakayama và 1 tài xế taxi 70 tuổi tại Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra có giá trị 15,4 tỷ yên (khoảng 140 triệu USD). Khoản tiền này bao gồm 10,3 tỷ yên từ các quỹ dự trữ ngân sách quốc gia cũng như Nội các sẽ thông qua việc sử dụng vào ngày mai 14/2. Chính phủ Nhật cũng sẽ đảm bảo hơn 600 triệu chiếc khẩu trang/tháng bằng cách khuyến khích các công ty sản xuất tăng cường sản lượng.

Trong một diễn biến khác, Trưởng Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo Yoshiro Mori khẳng định rằng hai sự kiện thể thao mùa Hè này sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ông cho biết sẽ phối hợp với chính phủ và ứng phó một cách bình tĩnh bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh liên quan đến dịch bệnh này. Chủ tịch Ủy ban điều phối IOC John Coates cũng khẳng định Ban tổ chức sẽ có biện pháp phòng ngừa cho các VĐV và những du khách đến Nhật Bản.

Toàn cảnh dịch Covid-19 ngày 13/2

