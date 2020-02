Nhật Bản có ca tử vong thứ 4 vì COVID-19 trên du thuyền, thông báo không định hủy Olympic Tokyo

Mới đây, trên du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản chở khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đã xác nhận có ca tử vong thứ 4 vì virus corona (tức COVID-19). Theo NHK, bệnh nhân tử vong thứ 4 là một hành khách ngoài 80 tuổi. Được biết, bệnh nhân tử vong thứ 4 này có cùng độ tuổi với ba trường hợp tử vong trước đó.

Đã có 4 người tử vong vì COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess

Hiện Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của người dân khi không thể xử lý triệt để "ổ dịch nổi" Diamond Princess với hơn 600 người nhiễm bệnh. Bộ trưởng Katsunobu Kato đã công khai xin lỗi trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 22/2 về sai sót của mình. Ông cho biết, giới chức y tế Nhật Bản đã bỏ sót 23 người khi đi xét nghiệm từng hành khách. Họ xác định nhầm rằng 23 người này "không có nguy cơ lây lan virus", và cho phép họ rời khỏi du thuyền Diamond Princess. Tính đến hôm nay ngày 25/2, có 691 trường hợp trên du thuyền Diamond Princess đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhiều nước và vùng lãnh thổ đã đưa công dân trên du thuyền về nước.

Trong bối cảnh này, người dân Nhật Bản tỏ ra lo ngại về việc dự kiến tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo vào tháng 7 tới đây vì cho rằng sẽ làm "bùng nổ dịch bệnh". Hiện người dân đang đề nghị chính phủ nước này hoãn hoặc hủy tổ chức Thế vận hội mùa hè.

Nhật Bản chưa có ý định hoãn Olympic Tokyo

Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết còn quá sớm để nói về việc hủy Olympic Tokyo mùa hè dự kiến khai mạc vào ngày 24/7/2020. Bộ trưởng Kato đưa ra phát biểu trên sau khi được hỏi liệu Olympic Tokyo có bị thay đổi thời điểm tổ chức hay hủy hay không. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội thể thao Olympic Tokyo và Đại hội thể thao người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020, ông Yoshiro Mori cũng khẳng định dịch bệnh do COVID-19 gây ra sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai các sự kiện thể thao này.

Mới đây, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết Olympic và Paralympic Tokyo vẫn sẽ diễn ra theo kết hoạch. Dự kiến Thế vận hội Olympic sẽ ​​diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 9/8/2020, sau đó là Paralympics từ ngày 25/8 đến ngày 6/9/2020. Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố hàng loạt biện pháp đối phó với COVID-19 vào ngày hôm nay.

