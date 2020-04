Nhật Bản nguy cơ vỡ trận vì các ổ dịch mới, Anh vừa thử nghiệm vừa sản xuất 1 triệu liều vắc xin

Nhật Bản nguy cơ vỡ trận vì các ổ dịch mới COVID-19



Tính đến trưa 24/4, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 12.368 người nhiễm COVID-19 với 328 người tử vong.

Thời gian gần đây, Nhật Bản liên tục phát hiện thêm những ổ dịch mới đầy phức tạp. Đặc biệt, trên du thuyển Costa Atlantica của Italy đang cập cảng Nagasaki (Nhật Bản) vừa mới phát hiện thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên du thuyền lên 91 người, theo thông tin từ chính quyền Nagasaki ngày 24/4.



Được biết, du thuyền Costa Atlantica có trọng tải 86.000 tấn, không có hành khách và đang chở tổng cộng 623 thuyền viên. Du thuyền đã cập cảng Nagasaki để tiến hành sửa chữa tại Công ty chế tạo tàu Nagasaki thuộc Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi. Hiện du thuyền đã sửa chữa xong và đang đợi xuất phát trở về nước. Hiện tại, chính quyền Nagasaki đã phối hợp với lực lượng phòng vệ tiến hành xét nghiệm cho những thuyền viên còn lại.

Ngoài Nagasaki, Osaka những ngày gần đây cũng phát hiện liên tiếp 3 ổ dịch mới COVID-19 ở các bệnh viện là bệnh viện Kugayama, bệnh viện Phục hồi chức năng Namihaya và Bệnh viện Meijibashi.

Cụ thể, tại bệnh viện Kugayama đã xác nhận được 8 bệnh nhân và 2 y tá dương tính với COVID-19 trong tổng số 23 người tiếp xúc gần với một bệnh nhân nam bị nhiễm virus trước đó. Tại bệnh viện Phục hồi chức năng Namihaya (Ikuno-ku, Osaka) có tổng cộng 55 y tá và bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tính đến 24/4. Bệnh viện Meijibashi (thành phố Matsubara, Osaka) xác nhận 8 người (gồm nhân viên y tế và cả bệnh nhân) nhiễm COVID-19, trong đó một nữ bệnh nhân 100 tuổi đã tử vong.

Ngoài ra, 1 nhân viên y tế và 2 bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus (đã tử vong) tại bệnh viện Nanayama ở Kumatori-cho.

Ngày 23/4, tại bệnh viện Nerima Hikarigaoka (Tokyo) được xác định là ổ dịch COVID-19 với hàng chục người lây nhiễm, phát hiện thêm 3 ca nhiễm mới trong ngày. Trong một diễn biến khác, chính quyền tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) vừa công bố thêm 10 ca nhiễm mới gồm 7 nữ vũ công tại một câu lạc bộ đêm, lây nhiễm từ một nhân viên được xác định nhiễm COVID-19 trước đó.





Tính đến trưa 24/4, Anh đã ghi nhận tổng cộng 138.078 ca nhiễm và 18.738 trường hợp tử vong do COVID-19. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, từ 23/4 loại vắc xin phòng bệnh COVID-19 do Đại học Oxford nghiên cứu và phát triển đã bắt đầu được thử nghiệm trên người, theo giới chức y tế Anh.

Từ khoảng cuối tháng 3 năm nay, dự án của Đại học Oxford (liên danh giữa Nhóm Vaccine Oxford và Viện Jenner) đã tiến hành tuyển chọn những người trưởng thành, khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-55 để trở thành những đối tượng cho thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin (được bắ đầy nghiên cứu từ tháng 2/2020). Trước đó, các nhà khoa học tại Đại học Oxford tuyên bố mục tiêu bào chế khoảng 1 triệu liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 vào tháng 9 tới.



Trong cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock liên tục ca ngợi các nhà nghiên cứu. Ông cũng cho biết, Chính phủ Anh thông báo tài trợ 24 triệu USD cho nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford và 27 triệu USD cho nhóm chuyên gia tại Đại học Imperial (các nhà khoa học tại cơ sở này cũng đang nghiên cứu, chế tạo vắc xin phòng bệnh COVID-19).



Giai đoạn đầu, thử nghiệm sẽ do Viện Jenner tiến hành trên 1.112 người tình nguyện nhằm đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vắc xin. Trong đó, 551 người sẽ được tiêm vắc xin thử nghiệm và nửa còn lại được tiêm vắc xin đối chứng, 10 người sẽ được tiêm cả 2 loại vắcxin, cách nhau trong khoảng 4 tuần lễ.

Nhóm nghiên cứu dự kiến tiến hành bào chế vắcxin song song với thử nghiệm vì tin tưởng độ thành công lên tới 80%. Theo báo Huffington Post, đây là một dự án đầy tham vọng, được giới lãnh đạo y tế đánh giá là "đầy hứa hẹn" trong bối cảnh người dân Anh đang phải chật vật đối phó với dịch bệnh COVID-19.

