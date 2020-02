Nhật Bản: Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Được biết, người phụ nữ này khoảng hơn 50 tuổi, chịu trách nhiệm phân chia thức ăn trưa trong phòng dịch vụ thực phẩm của trường, sau đó mang đồ ăn tới cửa từng phòng học của các học sinh từ lớp 2 đến lớp 4, gồm 194 em.

Ảnh minh họa.



Trong quá trình làm việc, người phụ nữ này luôn đeo khẩu trang, găng tay và áo khoác lao động màu trắng. Ngày 13/2, người phụ nữ có dấu hiệu đau họng nhưng hôm sau vẫn đến trường làm việc. Đến ngày 15/2, bà mới đi gặp bác sĩ để thăm khám.



Trường này đã tạm cho học sinh nghỉ học để khử trùng. Đến nay, chưa học sinh nào thông báo bị ốm. Học sinh trường sẽ đi học trở lại ngày 25/2. Hai đồng nghiệp của nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 tạm nghỉ đến cuối tháng nhằm phòng ngừa lây nhiễm.

Ảnh minh họa.



Ngày 22/2, Nhật Bản xác nhận một giáo viên khoảng 60 tuổi đang giảng dạy trường THCS tại thành phố Chiba dương tính với virus corona. Ngày 21/2, tỉnh Saitama và Hokkaido xác nhận có 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 là học sinh, gồm một bé mẫu giáo và 2 bé tiểu học.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàn Quốc tăng gần gấp đôi ca nhiễm Covid-19 trong 1 ngày. Thế giới có 76.790 ca nhiễm.