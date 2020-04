Nhật Bản phát hiện thêm một ổ dịch COVID-19 mới trên du thuyền, đã có 34 người nhiễm bệnh

Mới đây, giới chức y tế tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa xác nhận đã phát hiện 34 trường hợp dương tính với virus SARS-Cov-2 trên du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tải cảng.

Trước đó, hôm 20/4, một thuyền viên trên du thuyền này được xác định nhiễm virus corona chủng mới. Ngay sau đó, những trường hợp liên quan đến ca bệnh này được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 57 thủy thủ đoàn và nhân viên nhà bếp du thuyền Costa Atlantica có tiết xúc với bệnh nhân cho thấy, đã có 33 người đã dương tính với virus SARS-Cov-2.

Một quan chức cao cấp của chính quyền Nagasaki nhận định rằng có thể có một cụm lây nhiễm COVID-19 trên du thuyền Costa Atlantica. Chính quyền tỉnh này đang tiến hành các biện pháp ngăn ngừa ổ dịch trên tàu lây lan rộng hơn.

Du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tải cảng Nagasaki. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Y tế nước này đã cử nhóm chuyên gia tới phối hợp với chính quyền tỉnh Nagasaki để "giải quyết" ổ dịch, không để dịch lây lan. Tỉnh Nagasaki cũng có kế hoạch yêu cầu sự hỗ trợ từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm đối phó với tình huống khó khăn này.

Hiện những trường hợp nhiễm COVID-19 nặng đã được đưa vào các cơ sở y tế trong tỉnh Nagasaki. Những trường hợp nhiễm thể nhẹ thì tiếp tục giám sát y tế trên tàu. Những người được xác định âm tính sau khi tiến hành xét nghiệm PCR sẽ được phép trở về nước.



"Những người bị mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng sẽ vẫn ở trên tàu để theo dõi, trong khi những người khác sẽ được chuyển đến các tổ chức y tế. Những người không bị nhiễm virus sẽ được đưa về nước", Thống đốc tỉnh Nagasaki Hodo Nakamura cho biết.

Du thuyền Costa Atlantica của Italy có trọng tải 86.000 tấn. Tàu Costa Atlantica ban đầu được sửa chữa tại Trung Quốc, nhưng công ty đóng tàu Mitsubishi đã nhận được hợp đồng sửa chữa do sự bùng phát của dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Du thuyền cập cảng Nagasaki vào ngày 29/1 và dự kiến ​​sẽ ở lại đây cho đến cuối tháng 4.



Rất may do tàu vừa trải qua giai đoạn bảo dưỡng nên không có du khách nào trên tàu mà chỉ có 623 thành viên thủy thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ. Được biết, chính phủ Italy cũng đã có đề xuất phối hợp với Nhật Bản để giải quyết vụ việc này.

Như vậy, đến thời điểm này du thuyền Costa Atlantica đã trở thành ổ dịch du thuyền thứ 2 của Nhật Bản, sau Diamond Princess.

Ổ dịch virus corona trên du thuyền Diamond Princess

Kiều Đỗ (t/h)