Nhật Bản quyết định hủy lễ hội hoa anh đào thường niên vì lo ngại COVID-19 lây lan

Trước thềm thế vận hội Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 năm nay, chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu tạm hoãn hoặc hủy bỏ các lễ hội lớn cho đến ngày 15/3. Trước đó, Hoàng đế Naruhito Nhật Bản cũng đã tuyên bố hủy bỏ việc tập hợp dân chúng ngoài cung điện trong lễ mừng thọ lần thứ 60 của mình để tránh việc làm lây lan virus corona chủng mới.

Trước động thái này của chính quyền Nhật Bản, nhiều lễ hội khác có nguy cơ ngưng lại, trong đó gần nhất là lễ hội hoa anh đào mua xuân, một trong những lễ hội lớn tại xứ sở hoa anh đào. Vào hôm 25/2, quận Nakameguro thuộc thủ đô Tokyo đã quyết định hủy bỏ lễ hội hoa anh đào Nakameguro thường niên lần thứ 34. Thông thường, sự kiện này thường diễn ra vào 21/3-8/4 hàng năm. Lễ hội hoa anh đào là một trong những hoạt động ấn tượng nhất Nhật Bản, thu hút rất nhiều du khách trong nước lẫn nước ngoài tới đây tham quan, chụp ảnh, check-in dưới những tán cây hoa anh đào.

Bên cạnh đó, một số lễ hội mùa xuân khác như lễ hội Azalea của Okinawa thường tổ chức vào tháng 3 cũng đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, lễ hội hoa anh đào Hirosaki dự kiến vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào 23/4 - 6/5 năm nay.

Động thái yêu cầu các tổ chức thể thao và văn hóa tạm hoãn, hủy bỏ các lễ hội lớn là để ngăn chặn các ca lây nhiễm mới trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19 đang khiến Nhật Bản trở thành một trong 3 ổ dịch lớn nhất châu Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện Nhật bản có 855 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 691 ca nhiễm trên tàu du lịch Diamon Princess đang cập cảng gần thủ đô Tokyo.

Do lo ngại virus corona lây lan, hoạt động du lịch ở nhiều nước trên thế giới đang gặp khó khăn, nhiều lễ hội, sự kiện hấp dẫn đành phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ. Du lịch đất nước hoa anh đào vào thời điểm này không phải là một lựa chọn tốt, bởi du khách phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus cao, đồng thời các trải nghiệm du lịch cũng như sinh hoạt sẽ bị hạn chế.

Chi Nguyễn (t/h)