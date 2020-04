Nhật Bản sắp ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi trợ cấp cho người bán dâm mất việc vì COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp khi nước này đã ghi nhận 4.000 ca nhiễm bệnh và hơn 100 người tử vong do COVID-19.

Tính đến hết ngày 5/4, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 4.563 ca nhiễm virus, trong đó có hơn 700 ca từ tàu du lịch Diamond Princess. Nước này cũng ghi nhận tổng cộng 104 ca tử vong do COVID-19.

Cũng trong ngày 5/4, Tokyo ghi nhận thêm 143 ca nhiễm mới - đây là mức tăng hàng ngày cao nhất ở thành phố kể từ khi dịch bệnh bắt đầu - nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở đây lên con số 1.033.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa).

Giữa tình hình đại dịch ngày càng căng thẳng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch COVID-19. Thông tin này được dẫn lời từ một quan chức chính phủ Nhật Bản hôm 6/4, theo SCMP.

Tuyên bố này sẽ trao cho chính quyền địa phương quyền để đưa ra các quy tắc hướng dẫn người dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài, yêu cầu đóng cửa trường học cũng như các cơ sở khác, chủ yếu là các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.

Theo luật, ông Shinzo Abe không được phép tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo ý mình mà phải lấy ý kiến của ban cố vấn (gồm các chuyên gia về y tế và Sức Khỏe cộng đồng) để xem xét có cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp hay không. Nếu được chính thức ban bố, đây sẽ là tình trạng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử đất nước mặt trời mọc.

Tuy nhiên, cũng theo vị quan chức này, việc đưa ra tuyên bố là cần thiết bởi số ca nhiễm tăng nhanh sẽ càng gây ra nhiều rủi ro cho người dân, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike và Hiệp hội Y khoa Nhật Bản cũng đang gây áp lực để thủ tướng đưa ra tuyên bố này.

Theo Kyodo, gái mại dâm cũng là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương.

Tuyên bố khẩn cấp đầu tiên của Nhật Bản sẽ hạn chế quyền cá nhân, qua đó cho phép các thống đốc kêu gọi hành động cụ thể để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Trong thời gian dịch bệnh, những người lao động tự do sẽ được nhận trợ cấp 4.100 yen/ngày, tách biệt với chương trình cho các nhân viên văn phòng. Trọ cấp không dành cho tiếp viên quán bar và ngành công nghiệp tình dục.

Tuy nhiên, ngày 2/4 trong bức thư gửi cho chính phủ, nhóm hỗ trợ người lao động đã đề nghị chính phủ Nhật Bản không phân biệt đối xử với các ngành nghề. Họ cũng giải thích, gái mại dâm và tiếp viên quán bar cũng cần được trợ cấp do mất khách vì dịch COVID-19. Theo Kyodo, đây cũng là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương.

Thùy Nguyễn (t/h)