Tìm thấy thi thể nam sinh người Việt dưới cống thoát nước sau hơn 1 tháng mất tích ở Nhật

Tin tức mới nhất ngày 7/5, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Phạm Thái Hoa - Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp cho biết, chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin về việc tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Đức (SN 1998, quê xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau hơn 1 tháng mất tích.

Ông cũng cho biết thêm, trước đó chính quyền xã Lâm Hợp nhận được công văn của Công ty CP Dịch vụ XKLĐ và Chuyên gia Thanh Hóa vào ngày 15/4 về việc lao động Nguyễn Văn Đức trốn khỏi nơi làm việc.

Hình ảnh Nguyễn Văn Đức.

Theo công văn của công ty này, Đức đã không đến công ty Công ty Takeda Corporation - Nhật Bản làm việc từ ngày 2/4/2020. Đến ngày 3/4, công ty đến kiểm tra nơi ở nạn nhân thì phát hiện anh không có mặt tại nơi ở, một số đồ đạc cá nhân đã được thu dọn. Sau đó nghiệp đoàn đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể liên lạc được với người lao động.



Do đó, Đức được tính mất tích từ 2/4, đến ngày 7/4 vụ việc được thông báo tới cảnh sát. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đức sang Nhật từ năm 2019 dưới diện tu nghiệp sinh, làm công việc dọn dẹp tòa nhà, siêu thị.

Cho đến khoảng 15h30 ngày 5/5, đội tìm kiếm người Việt thông báo đã phát hiện thi thể nạn nhân dưới cống thoát nước ở Akada và báo cảnh sát. Báo Asahi đưa tin, ngày 5/5 một số người Việt đã đến căn hộ tìm nạn nhân thì phát hiện mùi lạ. Sau khi kiểm tra và tìm kiếm, họ phát hiện mùi này thoát ra từ một cống thoát nước cách đó khoảng 20m.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân đang phân hủy. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có nhiều vết thương ở cổ và bụng, nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu quá nhiều. Theo nhận định ban đầu, những vết thương trên người nạn nhân là do vật sắc nhọn gây ra.

Đài NHK thông tin, nạn nhân có mặc áo phông nhưng không mặc quần dài, không mang giày. Một số đồ đạc trong phòng nạn nhân được cho là đã bị thiếu. Cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng. Theo đó, tất cả 80 liên quan đến nạn nhân đều đang được lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

