Nhật Bản xác nhận thêm 3 học sinh dương tính với COVID-19

Theo Japan Times đưa tin, ngày 21/1 giới chức Nhật Bản đã xác nhận 3 học sinh dương tính với COVID-19 gồm 1 học sinh mầm non và 2 học sinh tiểu học.

Trong đó, bệnh nhi học mẫu giáo nhiễm bệnh sau khi trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc ) cùng cha. Cả hai trở về ngày 30/1 trên chuyến bay do chính phủ Nhật Bản điều động. Rất may, tình trạng của 2 cha con đều không quá nguy hiểm, người cha đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 9h ngày 22/2/2020, trên thế giới xác nhận 77.810 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 2.360 người đã tử vong. Riêng Trung Quốc, số ca nhiễm virus corona chủng mới là 76.288 người và 2.345 người tử vong.

Ở Việt Nam mấy ngày qua không có ca mắc mới, 16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều đã hồi phục; tuy nhiên 1.538 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19.

