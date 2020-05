'Nhật kỹ Vũ Hán' tiếp tục vấp phải làn sóng phản đối ở quê nhà Trung Quốc

Theo Tuổi trẻ, 'Nhật ký Vũ Hán' của nhà văn Phương Phương là tác phẩm thuật lại tình hình ở tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc kể từ ngày đầu tiên phong tỏa vì COVID-19 cho đến ngày thành phố được cách ly. 'Nhật ký Vũ Hán' được đăng tải trên MXH với 60 kỳ, kể lại cảm xúc của nhiều cư dân trong hơn 60 ngày sống trong thành phố bị phong tỏa vì COVID-19 hoành hành.

Tác phẩm lồng ghép nhiều yếu tố bao gồm cả những con số thống kê về tình hình dịch và những chỉ trích của nhà văn về cách chính quyền nước này ứng phó với đại dịch. Cuốn nhật ký dài hơn 200 trang đã được HarperCollins L.L.C đồng ý xuất bản vào tháng 6 tới đây bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, quyển sách này không được người dân đón nhận khi liên tục nhận sự chỉ trích trên mạng xã hội . Nhiều người thẳng thắn gọi nhà văn Phương Phương là kẻ nói dối, kẻ phản bội quốc gia, ngay cả tác phẩm cũng bị lên án dữ dội, bị tẩy chay và 'ném đá'. Quyển nhật kí của nhà văn bị đánh giá là sản phẩm bịa đặt, không phản ánh đúng những gì truyền thông chính thống đưa tin.

Trên khắp trang mạng xã hội tại Trung Quốc, nhiều cuộc tranh luận được nổ ra ở hai phía nhóm phản đối và nhóm ủng hộ, những bài đăng có nhắc tới nữ nhà văn này nhận được khoảng 940 triệu lượt xem và 276.000 bình luận. Không chỉ Phương Phương, dịch giả Michael Berry dịch sách sang tiếng Anh cũng bị cư dân mạng Trung Quốc phản ứng, chỉ trích nặng nề.

The Zing , trong một buổi trả lời phỏng vấn với tài khoản mang tên Học giả, nhà văn Phương Phương cho biết: "Nhật ký của tôi ghi lại kinh nghiệm chống dịch thành công của Trung Quốc, không hề có tác động tiêu cực nào đến đất nước như lực lượng cánh tả cực đoạn đã nói. Cuốn sách này được phát hành ở nước ngoài chỉ với mục đích đơn thuần quảng bá cho thế giới thấy kinh nghiệm đẩy lùi bệnh dịch của nước nhà".

Nữ nhà văn cho biết bà sẽ tăng nhẹ phí tác quyền, dành toàn bộ lợi nhuận để ủng hộ người thân của các bệnh nhân, những nhân viên y tế và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Vũ Hán.

Phương Phương (tức Fang Fang, bút danh Wang Fang) là một nhà văn SN 1955 tại Giang Tô. Năm 23 tuổi, bà theo học khoa tiếng Trung ở Đại học Vũ Hán và quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất này. 4 năm sau, bà ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tay mang tên 'Đại liên xa'. Sau đó, Phương Phương tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm như Phong cảnh, Cầm đoạn khẩu, Hành vân lưu thủy, Xương tam thán... và đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 2010, bà được trao giải văn học Lỗ Tấn, đây là giải thưởng văn chương danh giá bậc nhất ở Trung Quốc

Chi Nguyễn (t/h)