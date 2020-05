Nhậu say, gã trai xăm trổ vác dao xông vào trụ sở chém công an trọng thương

Sau khi nhậu say, dùng dao chém vào các bàn nhậu không có người, gã trai tìm tới tận trụ sở công an gây rối và chém trọng thương một cán bộ.

Mới đây, theo thông tin từ Công an phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ), vừa qua trên địa bàn đã xảy ra sự việc đối tượng say xỉn vào tận trụ sở công an chém cán bộ trọng thương.

Đơn vị này đang tạm giữ Phan Hưng Hỷ (SN 1981, trú tại tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi này.

Đối tượng nhậu say xông vào trụ sở công an chém người. Ảnh: VOV

Theo đó, khoảng 21h tối ngày 18/5, Hỷ cùng bạn bè ngồi uống bia tại quán bia Minh Hùng trên địa bàn. Sau khi uống say, đối tượng mất kiểm soát, dùng dao chém liên tiếp vào các bàn nhậu không có người.

Chưa dừng lại, Hỷ còn cầm 2 tay 2 dao xông vào trụ sở công an trên địa bàn để gây rối. Tại đây, Hỷ ra tay chém trọng thương cán bộ P.V.Đ.

Đối tượng nhanh chóng bị lực lượng công an phường Bắc Hồng khống chế, tạm giữ vì hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chém người gây thương tích.

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý vụ việc người đàn ông say xỉn vào trụ sở công an chém cán bộ trọng thương.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhậu say rồi chém người gây thương tích



Trước đó, trên địa bàn tỉnh Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng từng xảy ra vụ việc đối tượng say xỉn chém người gây thương tích dù không hề có mâu thuẫn.



Cụ thể, vào chiều 11/12/2919, sau khi nhậu say, Lê Nhựt Tấn (27 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cầm theo con dao Thái Lan đến gặp anh Lê Hoàng Trung (35 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) để hỏi chuyện. Tại đây, Tấn đâm 1 nhát trúng vào vùng lưng của Trung. Sau khi được mọi người can ngăn, Tấn cầm dao bỏ đi.



Ra đến đường tỉnh lộ 876 thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tấn lại chặn xe máy của anh Võ Tấn Lợi (37 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) rồi dùng dao đâm vào vùng lưng anh Lợi gây Ra đến đường tỉnh lộ 876 thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tấn lại chặn xe máy của anh Võ Tấn Lợi (37 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) rồi dùng dao đâm vào vùng lưng anh Lợi gây tràn dịch màng phổi , rách cơ phải. Chưa hết, ông Tạ Công Hùng (48 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho) cũng bị Tấn dừng xe và đâm 1 nhát trúng người.

Sau khi ra tay độc ác, Tấn bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an huyện Châu Thành bắt giữ sau đó. Tại cơ quan công an, Tấn khai nhận không hề có mâu thuẫn cá nhân với các nạn nhân, chỉ vì say xỉn không nhớ gì nên dẫn tới hành động dùng dao đâm người.



Kiều Đỗ (t/h)