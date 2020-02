Nhậu say vác dao ra đường gây náo loạn rồi đâm nam thanh niên đi xe máy tử vong

Cụ thể, tối ngày 27/2, Trần Văn Hóa (SN 1982, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ) được bạn bè rủ đi uống rượu. Đến khoảng 22h cùng ngày thì tàn cuộc nhậu. Lúc này Hóa có biểu hiện say xỉn nên đi về nhà cầm một con dao ra đường gây sự với mọi người. Một số người biết nên né tiếp xúc với Hóa.

Cùng lúc, anh Dương Quốc Hảo (SN 1985, trú xã Kỳ Bắc) đi xe máy ngang qua thì bị Hóa chặn lại. Anh Hảo thấy Hóa có biểu hiện say rượu nên đã cố gắng giằng ra để phòng xe đi nhưng không được. Hóa cầm dao đâm mạnh vào vị trí trọng yếu trên cơ thể khiến anh Hóa tử vong tại chỗ.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc ra khống chết Hóa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên anh Hóa đã tử vong . Một số người dân khác đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.





Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời áp giải đối tượng Hóa về trụ sở Công an để phục vụ điều tra.

Theo thông tin người thân của nạn nhân, ngày 27/2, nạn nhân Hảo về quê ở xã Kỳ Tiến chơi. Đến tối cùng ngày thì đi xe máy trở về nhà ở xã Kỳ Bắc. Đang trên đường đi thì bị đối tượng Hóa chặn đầu xe, gây sự, đâm tử vong. Anh Hảo và đối tượng Bắc không quen biết.

Còn về kẻ giết người, theo điều tra, Hóa làm nghề hàn xì ở địa phương. Hóa đã có 2 đời vợ nhưng không có con. Do Hóa có nhiều thói hư tật xấu nên người vợ thứ hai đã bỏ về nhà ngoại.

Hiện thi thể của anh Hảo đã được cơ quan điều tra bàn gia cho gia đình đưa về an táng. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

