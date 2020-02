Chạy việc vào ngành công an, nhiều người bị lừa hàng tỉ đồng

Dựa vào nhiều mối quan hệ xã hội, đối tượng giả danh cán bộ công an đã lừa đảo hàng tỉ đồng từ các bị hại với lời hứa hẹn xin việc vào ngành Công an, Quân đội.

Đối tượng Lương Đình Diện tại trụ sở công an

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2012 - 2019, lợi dụng nhiều mối quan hệ xã hội , Lương Đình Diện đã tìm kiếm nhiều "con mồi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự giới thiệu bản thân là người đang công tác trong Quân đội, có nhiều mối quan hệ trong ngành Công an, Quân đội. Diện dùng lời ngon ngọt, lừa các bị hại rằng mình có thể xin học tại các trường thuộc lực lượng vũ trang, xin vào làm công chức nhà nước với số tiền từ 85-400 triệu đồng/ người.

Nhẹ dạ cả tin, nhiều người đã đưa tiền cho Diện với ước mong cho mình hoặc con em được vào làm trong ngành Công an, Quân đội. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, cán bộ công an giả đã bặt vô âm tín, không xin được việc làm hay xin đi học, không thể liên lạc lại với Diện. Biết mình đã bị lừa, các nạn nhân tới cơ quan chức năng làm đơn tố cáo.

Người dân cần cẩn thận tỉnh táo trước các thủ đoạn giả danh cán bộ lừa đảo. Ảnh minh họa

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đã có 9 người bị Lương Đình Diện lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ như trên. Tổng cộng số tiền bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới trên 2 tỷ đồng. Sau khi bị truy nã, biết không thể trốn tránh được Pháp luật , đối tượng đã tới trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo: Ai là bị hại của Lương Đình Diện trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức xin việc làm, xin học đề nghị cung cấp thông tin cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số điện thoại 0918.685.989 để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Giả danh cán bộ để lừa tiền tỷ

Chi Nguyễn (t/h)