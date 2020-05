Nhiễm độc 'tả biển' suýt phải cắt một chân vì món gỏi cá rô phi ưa thích

Sau một ngày ăn món gỏi cá rô phi, ông T. phát sốt, chân phải tê, không thể cử động, suýt phải cắt một chân. Nguyên nhân do ông bị nhiễm độc "tả biển", loại vi khuẩn có trong các loại thủy sản như cá, tôm…

Sau 1 tuần điều trị, ông N.V.T. (54 tuổi, Hải Phòng) mới thoát khỏi tay "tử thần" chỉ vì ăn món gỏi cá rô phi ưa thích.

Trước đó, hôm 9/4, ông T. được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm độc nguy hiểm. gia đình cho biết ngày 7/4, ông cùng vài người bạn nhậu với món gỏi cá rô phi khoái khẩu.



Trước đó ông đã ăn món này nhiều lần, nhưng lần này thì có chuyện chẳng lành. Ngay ngày hôm sau, ông bắt đầu phát sốt, chân phải tê và không thể cử động được.

Tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm độc do “vibrio haemolyticus” hay còn gọi là “tả biển”. Đây là một loại vi khuẩn thường có trong các loại thủy sản như cá, tôm… nếu như không được chế biến kỹ, khi ăn vào sẽ rất nguy hiểm.

Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái shock, suy giảm chức năng gan, thận; cần tới vận mạch để duy trì huyết áp. Tình trạng chân phải nhiễm trùng trầm trọng. Ngày 11/4, bệnh nhân được tiến hành rạch tháo mủ ở cẳng chân phải và chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ trực cấp cứu chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và hồi sức cấp cứu liên tục hội chẩn, đưa ra các biện pháp tốt nhất nhằm duy trì tình trạng huyết động, đưa ra phương án xử lý vết thương ở cẳng chân cho người bệnh.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, ông T đã tỉnh dần và các chỉ số trong cơ thể dần ổn hơn và được chuyển vào Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương.

Sau 1 tuần điều trị, tình trạng toàn thân của người bệnh tiến triển tốt hơn, không còn dùng vận mạch, chức năng gan và thận dần trở lại bình thường.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lại để cắt lọc và xử trí nhiễm khuẩn ở cẳng chân phải cùng với việc duy trì kháng sinh liều cao, thay băng chăm sóc tại chỗ. Kết quả xét nghiệm đã không còn phát hiện “tả biển”.

Gỏi cá rô phi món ăn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, mặc dù giữ được tính mạng, giữ được chân nhưng do đã bị tổn thương nghiêm trọng nên ông T. sẽ phải dành thời gian tập phục hồi chức năng để có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Ths.Bs Trần Tuấn Anh, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương - người trực tiếp điều trị cho ông T cho biết, vibrio parahaemolyticus là vi khuẩn bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường ăn uống, cùng họ với vi khuẩn tả (vibrio cholerae) gây ra nên còn được gọi là “tả biển”.



Đây là vi khuẩn ưa mặn (halophile) nên chúng mọc tốt ở môi trường kiềm và mặn, tập trung ở các vùng cửa biển. Chúng tồn tại trong nước biển và các động vật biển hay nước lợ như cá, tôm, sò, ốc... Nếu các loại hải sản này không được chế biến kỹ hoặc ăn sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuân.



V. parahaemolyticus là nguyên nhân gây ra nhiều vụ ngộ độc thức ăn do ăn cá biển và hải sản. Bởi lẽ V. Parahaemolyticus cùng với Salmonella, Shigella là 3 chủng vi khuẩn gây Bệnh tiêu chảy rất phổ biến ở Việt Nam.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh. Cần “ăn chín, uống sôi” và tránh tối đa việc sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm tái sống, không rõ độc tính có thể ảnh hưởng tới Sức Khỏe của bản thân và người thân.

Your browser does not support HTML5 video.

Ăn gỏi hải sản tại đám cưới, bị ngộ độc phải nhập viện

Hà Ly (t/h)