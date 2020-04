Nhiều điểm sáng cho Bất động sản Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Chiều 13/4, ông Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tham dự Hội nghị Quốc tế online (Webinar) do FIABCI Asia Pacific tổ chức tại Malaysia.

Hội nghị Quốc tế online (Webinar) do FIABCI Asia Pacific tổ chức tại Malaysia với chủ đề: "Tương lai của thị trường Bất động sản sau Covid-19 tại các nước ASEAN". Tham dự Hội nghị, ông Đoàn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch HĐQT CEO Group - đại diện cho cho VNREA đã trình bày bài phát biểu về “Tương lai của Thị trường bất động sản Việt Nam sau Covid-19”.

Phó Chủ tịch VNREA nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn có rất nhiều điểm sáng và sẽ là ngành hứa hẹn phục hồi sớm nhất sau dịch bởi 8 yếu tố:

Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một loạt công cụ tài khóa, tiền tệ hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công để kích cầu, tạo việc làm, tăng sức mua; giảm, hoãn thời gian nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT...; Giảm lãi suất ngân hàng, giãn thời gian trả nợ, cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn giảm lãi vay... Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, có những tác động mạnh đến thị trường bất động sản.

Thứ hai là kinh tế Việt Nam rất mở. Trong năm 2020, Việt Nam xếp hạng 105 trên thế giới về Chỉ số tự do kinh tế, tăng 23 bậc so với năm 2019. Trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Việt Nam nổi trội trong khu vực về “Kỹ năng tri thức toàn cầu” - xếp hạng 59, tăng 10 bậc so với năm 2019.

Phó Chủ tịch VNREA Đoàn Văn Bình chia sẻ tại Hội nghị Quốc tế online với chủ đề: "Tương lai của thị trường Bất động sản sau Covid-19 tại các nước ASEAN"

Thứ ba là Việt Nam vẫn còn không ít yếu tố hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam từ đầu năm tính đến ngày 20/3/2020 - bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài - đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2019. Nhìn nhận một cách khách quan, Việt Nam hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài bởi các lý do: Cải cách môi trường đầu tư - kinh doanh vẫn được thúc đẩy một cách nhất quán ở Việt Nam; Thị trường Việt Nam vẫn có một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do quan trọng; Nhà đầu tư đẩy nhanh quyết định dịch chuyển địa điểm đầu tư sang các nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc còn phức tạp và việc tiếp tục phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc kéo theo không ít rủi ro và hệ lụy; Nhà đầu tư muốn đến sớm để "chiếm chỗ" bởi năng lực hấp thụ vốn FDI của Việt Nam không phải là vô hạn.

Thứ tư, Việt Nam có dân số vàng. Ông Bình cho hay, Việt Nam đang trong giai đoạn của cơ cấu dân số vàng, và cũng là nước có tốc độ đô thị hóa thuộc top đầu thế giới, trở thành động lực phát triển của thị trường nhà ở, bất chấp tác động từ dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng dân số mạnh tại các khu vực đô thị đã tạo ra nguồn cầu lớn cho các dự án nhà ở mới. Đồng thời quy mô trung bình của một hộ gia đình tại đô thị Việt Nam từ hai đến ba thế hệ ngày càng chia nhỏ hơn, phản ánh các yếu tố nền tảng về dân số và vĩ mô cho phát triển nhà ở.

Thứ năm là thói quen tiết kiệm mua nhà của người Việt. Người Việt có thói quen tiết kiệm. Ảnh hưởng của COVID-19 là ngắn hạn, trong khi nhu cầu nhà ở, đầu tư là dài hạn nên sức mua thực tế vẫn tốt. Lượng cầu có khả năng thanh toán vẫn cao.

Thứ sáu, những nỗ lực và cách thức Việt Nam chống dịch vừa qua đã “ghi điểm” rất lớn trong mắt cộng đồng quốc tế, tiếp tục là minh chứng cho bình chọn "Top 10 nơi làm việc tốt nhất cho chuyên gia nước ngoài hồi cuối năm 2019 của HSBC Expat; và cũng cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Cùng với các chính sách ngày càng cởi mở hơn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam, thị trường bất động sản hứa hẹn sẽ có những bước đột phá trong thời gian tới, khi dịch qua đi.

Thứ bảy, kiều hối và xu hướng hồi hương tránh dịch của kiều bào. Hiện Việt Nam có khoảng 5 triệu kiều bào và hàng trăm nghìn người Việt Nam đang định cư và lao động trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước tham khảo cách Việt Nam phòng chống dịch cũng cho thấy Việt nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nếu Việt Nam tiếp tục kiểm soát dịch tốt như hiện nay và vượt qua dịch bệnh sẽ là điểm sáng an toàn về dịch tễ lẫn kinh tế, chính trị thu hút kiều bào về nước đầu tư cũng như người nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Thứ tám, khả năng phục hồi nhanh của ngành du lịch sau đại dịch. Ngoài bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp, thì du lịch và bất động sản du lịch cũng sẽ là ngành có khả năng phục hồi nhanh hơn các ngành nghề khác khi đại dịch kết thúc.

Phó Chủ tịch VNREA cũng nhận định, bức tranh tương lai của thị trường BĐS Việt Nam sau dịch COVID-19 sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, COVID-19 tác động đến phương thức làm việc mới theo công nghệ số, online. Bất động sản Việt Nam cũng sẽ thích ứng theo xu thế này (bán hàng online, các dịch vụ online…).

Do là điểm đến an toàn nên nhóm bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam sẽ sớm hồi phục

Các sản phẩm bất động sản xanh, gần gũi với môi trường, có tính riêng tư như nhà ở riêng lẻ (biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng, trang trại) sẽ có cơ hội lớn do khách hàng chú trọng đến an toàn vừa ở, vừa đầu tư sinh lợi, vừa có không gian giãn cách xã hội khi cần. Bất động sản nhà ở vẫn được xem là một trong những kênh trú ẩn an toàn khi khủng khoảng kinh tế.

Riêng với phân khúc bất động sản công nghiệp, tín hiệu tích cực là làn sóng chuyển dịch nhà máy sản xuất sang Việt Nam. Bất động sản công nghiệp, văn phòng của Việt Nam sẽ phát triển kéo theo nhu cầu bất động sản nhà ở và du lịch sớm hồi phục.

Do là điểm đến an toàn nên nhóm bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam sẽ được hưởng lợi và sẽ hồi phục nhanh chóng trước hết dựa trên nguồn cầu nội địa và sau đó từ các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

“Với khát vọng vì Việt Nam hùng cường, Chính phủ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Namđang làm mọi mọi cách chưa từng làm trong lịch sử để chiến thắng COVID-19 và hồi phục kinh tế nhanh nhất. Vì thế, bất động sản Việt Nam sẽ được hưởng lợi và có một tương lai tươi sáng, đóng góp vào sự phát triển của Bất động sản thế giới” – Phó Chủ tịch VNREA ông Đoàn Văn Bình nhấn mạnh.

