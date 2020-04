Nhiều nam nữ đang 'lên tiên' trong quán karaoke K-Club: Quán bị cấm nhiều năm vẫn hoạt động

Thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm Pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, phòng ngừa các loại tội phạm đặc biệt là các ổ nhóm liên quan đến tội phạm ma túy.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện quán Karaoke K-Club (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) vẫn ngang nhiên tổ chức hoạt động. Mặc dù vẫn là thời điểm thực hiện quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng nhiều đối tượng vẫn tụ tập tại quán để sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang đang 'bay lắc' trong quán karaoke K-Club (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) trong thời gian thực hiện quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 24/4, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra hành chính quán karaoke K-Club. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phòng VIP 4 vẫn hoạt động, bên trong có 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,491 gram ketamin và một số tang vật khác có liên quan. Kiểm tra nhanh các đối tượng, cơ quan công an xác định 9/10 đối tượng dương tính với ma túy.

Quán Karaoke K-club bị đình chỉ hoạt động từ năm 2017 nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức pháp luật, năm 2019 không ít lần báo chí phản ánh về việc hoạt động trái phép này.

Trao đổi với phóng viên Sức khỏe Cộng đồng, ông Tạ Quốc Tịch (Chủ tịch UBND xã Minh Trí) cho biết: "Quán Karaoke K- Club đã bị công an xử phạt từ mấy tháng trước và quán đó không hoạt động nữa, nhưng đêm thứ 6 rạng sang ngày thứ 7 vừa rồi mấy thanh niên tổ chức tụ tập ở quán đó chứ không phải tổ chức thường xuyên. Nhóm thanh niên tổ chức ở trong quán đó tầm 10,15 phút thì lực lượng công an ập vào kiểm tra xử lý. Các thanh niên này từ nơi khác đến chứ không phải thanh niên trên địa bàn xã Minh Trí.

Quán Karaoke K-Club đã bị đình chỉ năm 2017 và từ năm 2017 thì không hoạt động nữa nhưng vừa rồi các thanh niên này tụ tập trong đó có một thanh niên là nhân viên trông quán”.

Vũ Tiến