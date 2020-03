Nhiều người tử vong và nguy kịch sau khi uống thuốc sốt rét để phòng ngừa COVID-19

Người tử vong, người ngộ độc nguy kịch

Tuần trước, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã phê duyệt loại thuốc chloroquine (vốn là thuốc sốt rét) trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới.

Thực tế, không chỉ Mỹ mà Trung Quốc cùng một số nước khác đã sử dụng chloroquine để thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Thông tin này đã không ít người dân thi nhau mua thuốc chloroquine về uống phòng bệnh và tích trữ. Giá loại thuốc sốt rét này cũng bị đẩy lên cao chưa từng thấy nhưng vẫn không đủ để đáp ứng người tiêu dùng.



Tuy nhiên, vẫn chưa đủ bằng chứng lâm sàng cho thấy chloroquine có hiệu quả trên người và có thể kiểm soát dịch bệnh. Do đó, không ít người đã phải trả cái giá quá "đắt" khi dùng chloroquine để điều trị và phòng ngừa COVID-19.

Theo CNN, giới chức y tế Nigeria đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm về việc sử dụng thuốc chloroquine sau khi có 3 người dân tại thủ đô Lagos bị ngộ độc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do những người này đã uống quá liều thuốc.

Ngày 24/3, tờ The New York Times đưa tin, một người đàn ông bang Arizona đã tử vong do ngộ độc sau khi uống chloroquine phosphate nhằm ngừa nhiễm COVID-19. Được biết, hợp chất này là một chất phụ gia chuyên dùng để dọn hồ cá và phiên bản dược phẩm là thuốc chuyên trị bệnh sốt rét chloroquine. Bên cạnh đó, người vợ cũng rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi uống thuốc cùng chồng.

Cách đây không lâu, ở Việt Nam cũng ghi nhận trường hợp một nam bệnh nhân 44 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, mờ mắt, suy hô hấp ... sau khi uống liên tiếp nhiều viên thuốc chống sốt rét để phòng ngừa virus corona chủng mới.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đã uống 15 viên chloroquine 250mg theo thông tin trên mạng để phòng COVID-19. Không những thế, bệnh nhân còn mua 100 viên dự trữ ở nhà để dành cho bản thân và gia đình dùng. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày , dùng than hoạt tính, thở máy không xâm nhập kịp thời. Tiếp đó bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) ngày 9/3 để điều trị tiếp.

Bộ Y tế khuyến cáo: Không dùng thuốc sốt rét để điều trị COVID-19



Chiều hôm qua ngày 23/3, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin về việc giá thuốc chuyên dùng để điều trị bệnh sốt rét chứa chloroquine/hydroxychloroquine tăng cao.

Cục Quản lý Dược bổ sung, giá thuốc điều trị sốt rét tăng nhanh như vậy là do người dân tự ý đi mua về nhà để uống và dự trữ khi có nhiều thông tin trôi nổi trên mạng khẳng định, uống loại thuốc này có thể điều trị COVID-19.

Do đó, Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, mọi người không nên tự ý mua thuốc điều trị sốt rét để uống phòng ngừa COVID-19 vì có thể gây ngộ độc, nguy hiểm tính mạng do các tác dụng phụ nghiêm trọng.

chloroquine , điều trị và liều ngộ độc rất gần nhau, dùng quá một chút cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Thuốc điều trị sốt rét chloroquine chỉ được sử dụng khi được bác sĩ chỉ định, kê đơn, dùng trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh như sốt rét cấp tính, diệt amíp ngoài ruột, điều trị viêm đa khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, phản ứng Dị ứng với ánh sáng. Dùng thuốc cũng phải đúng liều, không phải uống bao nhiêu cũng được. Đối với thuốc, điều trị và liều ngộ độc rất gần nhau, dùng quá một chút cũng có thể nguy hiểm tính mạng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, tích trữ và sử dụng thuốc điều trị sốt rét chloroquine để điều trị, phòng ngừa COVID-19.

