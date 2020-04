Nhiều nước ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tái dương tính, WHO nói gì?

Hiện tượng bệnh nhân COVID-19 tái dương tính được ghi nhận tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay cả Việt Nam. WHO đang vào cuộc điều tra hiện tượng này.

WHO vào cuộc điều tra

Theo báo cáo mới nhất của Hàn Quốc, đến ngày 15/4 nước này đã có ít nhất 116 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi nhưng tái dương tính sau một thời gian xuất viện. Các trường hợp này chủ yếu là những người tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - một trong hai trung tâm bùng phát dịch tại Hàn Quốc.



Tuần trước, nước này cũng có hàng chục bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị được ra viện thì lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2.



Giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) Jeoung Eun-kyeong cho biết, họ đang nghiêng nhiều về khả năng bệnh nhân có thể đã bị loại virus này kích hoạt trở lại.

Mới đây, WHO đã khẳng định đang tiến hành điều tra các vụ việc tương tự khi nhận được báo cáo về các trường hợp âm tính, rồi lại dương tính từ phía Hàn Quốc.

Nhân viên y tế làm việc tại phòng xét nghiệm Covid-19 tại Seongnam, Hàn Quốc.

Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện của WHO cho biết, đã nhận được các báo cáo về các trường hợp xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 sau một vài ngày lại có kết quả dương tính trở lại. Phương pháp xét nghiệm được thực hiện là PCR (phản ứng chuỗi polymerase).



Người đại diện nói thêm: "Chúng tôi đã liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia y tế và nỗ lực làm việc để có được thông tin từ các trường hợp cá biệt này. Điều quan trọng là phải đảm bảo các mẫu xét nghiệm đối với các bệnh nhân nghi nhiễm phải được tuân thủ đúng thủ tục”.



Không chỉ Hàn Quốc, WHO cũng cho biết từng nhận được báo cáo tương tự về các trường hợp xét nghiệm tái dương tính ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, hồi đầu tháng 2 vừa qua cũng ghi nhận một người phụ nữ có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 nhưng dương tính ở lần thứ 2.



3 giả thiết được đặt ra



Nhiều chuyên gia đã phải đặt ra câu hỏi "virus SARS-CoV-2 có thể hoạt động trở lại nơi người bị nhiễm và đã hồi phục hay không?".



Giả thiết thứ nhất được đưa ra là virus hoạt động trở lại và không lây. Bà Jeong Eun Kyeong - Tổng giám đốc KCDC cho rằng các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tái dương tính sau khi đã được điều trị khỏi không phải là ca nhiễm mới, mà do virus hoạt động trở lại.



Bà nói thêm, có nhiều trường hợp một bệnh nhân trong quá trình điều trị cho kết quả âm tính lúc này, rồi sau đó lại cho kết quả dương tính ở những lần sau. Bà cho biết sẽ nghiên cứu dịch tễ học để làm rõ vấn đề.



Chia sẻ quan điểm trên, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Kim Tae Kyung ở Chia sẻ quan điểm trên, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Kim Tae Kyung ở Bệnh viện Đại học Soonchunhyang (Hàn Quốc) phân tích với Hãng tin Yonhap: "Các bệnh nhân có kết quả dương tính trở lại là những người có virus tái kích hoạt hoặc tái phát".



Nguyên nhân có thể do virus vẫn còn tiềm ẩn trong một số tế bào cơ thể. Trên thực tế virus hoạt động trở lại không phải là chuyện hiếm. Hiện tượng này đã xảy ra với virus thủy đậu gây bệnh zona và virus Ebola.



Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình với giả thiết này vì cho rằng hiếm có virus nào có khả năng tái hoạt động như vậy, trừ HIV và virus herpes.

Nhân viên y tế lấy dịch ở họng và mũi để xét nghiệm COVID-19 ở Hàn Quốc - Ảnh: AFP



Một giả thuyết nhưng được cho là đáng tin cậy hơn là người bệnh đã bình phục nhưng vẫn còn một vài đoạn virus trong cơ thể. TS Keiji Fukuda - giám đốc Trường Y tế công cộng (Đại học Hong Kong) nói với tờ Los Angeles Times hồi tháng trước rằng một số bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh vẫn còn mang các đoạn virus không gây nhiễm. Đó là lý di tại sao cho ra kết quả dương tính khi tiến hành xét nghiệm acid nucleic. Ông nhấn mạnh: "Kết quả xét nghiệm có thể dương tính nhưng thật ra không lây nhiễm".



Giả thiết thứ hai là quy trình xét nghiệm không chuẩn. Nguyên nhân xuất phát từ khâu sàng lọc khi dùng tăm bông lấy các tế bào bên trong mũi. Vùng dịch nhầy ở mũi có thể không chứa virus vào thời điểm xét nghiệm. Mặt khác, lưu trữ bệnh phẩm không đúng cách cũng có thể làm giảm tải lượng virus dẫn đến âm tính giả hoặc dương tính giả.



GS vi sinh học và miễn dịch học David Kelvin ở Đại học Dalhousie (Canada) đánh giá không thể có chuyện tái nhiễm và người có kết quả dương tính trở lại do chưa loại bỏ hoàn toàn virus hoặc do sử dụng bộ kít xét nghiệm bị lỗi.



Nhiều ý kiến khác cho rằng liệu virus corona chủng mới đã biến đổi? TS Anthony Fauci - giám đốc Viện Nhiều ý kiến khác cho rằng liệu virus corona chủng mới đã biến đổi? TS Anthony Fauci - giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIAID) khẳng định trên tạp chí y học Journal of the American Medical Association (Mỹ) rằng ít có khả năng con người có thể nhiễm virus corona nhiều lần, đặc biệt trong thời gian ngắn.



"Nếu một người nhiễm virus corona A rồi sau đó tái nhiễm virus corona, đó có thể là virus corona B. Nhưng hiện tại, chúng tôi không nghĩ virus lại đột biến đến mức khác biệt như thế”, ông giải thích.



Khoảnh khắc SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh

Hà Ly (t/h)