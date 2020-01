Nhiều quan chức Mỹ tin rằng Iran đã bắn nhầm máy bay của Ukraine

Nhiều kênh truyền thông lớn như ABC News, New York Times, CBS News hay CNN cho biết, các quan chức Mỹ ngày càng tin vào giả thiết cho rằng Iran đã bắn tên lửa nhầm vào chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu 752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA).

Giới chức Mỹ tin rằng máy bay Ukraine bị trúng tên lửa của Iran. (Ảnh minh hoạ: Getty)

Hôm 8/1, chiếc máy bay mang số hiệu 752 của UIA đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran của Iran.

Vụ rơi máy bay diễn ra chỉ vài tiếng sau khi Iran phóng tên lửa vào 2 căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có nhiều binh sỹ Mỹ đang đồn trú.

Một số hình ảnh trên các mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi lao xuống mặt đất.

Giới chức Mỹ đưa ra giả thiết Iran đã bắn nhầm chiếc máy bay của UIA, dựa trên dữ liệu từ rađa, vệ tinh mà các cơ quan tình báo và quân đội Mỹ thường xuyên thu thập.

Hãng tin CNN dẫn lời một số quan chức an ninh châu Âu cho rằng giả thiết chiếc máy bay bị trúng tên lửa đất đối không của Iran là khá đáng tin cậy.

Ngày 9/1, giới chức Ukraine cho biết nước này đang kiểm tra khả năng chiếc máy bay của UIA bị trúng tên lửa hoặc tấn công khủng bố.

Trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đề cập đến giả thiết này. Ông Trump cho rằng chiếc máy bay của Ukraine hoạt động trong một khu vực bất ổn và có thể đã bị tưởng nhầm là mục tiêu tấn công./.





