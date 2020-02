Nhiều quan chức Vũ Hán bị cách chức, triệu tập vì không thể ngăn chặn sự lây lan của 2019-nCoV

Dẫn tin từ tờ SCMP, Trung Quốc lập tổ công tác do Phó thủ tướng Sun Chunlan dẫn đầu (thuộc Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) để điều tra về việc tắc trách trong việc ngăn chặn dịch bệnh ở Vũ Hán. Đã có 3 quan chức TP Vũ Hán bị triệu tập vào ngày 11/2.

Danh tính các quan chức bị triệu tập là: Phó thị trưởng Chen Xiexing, cùng hai lãnh đạo cấp quận là Lin Wenshu và Yu Song. Trong trường hợp tổ công tác điều tra, xác định những quan chức này lơ là trong công việc thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nhiều quan chức Trung Quốc bị cách chức, triệu tập về sự tắc trách

Trong quá trình làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ việc này, trước đó, Trung Quốc đã cách chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc – Zhang Jin, chủ tịch Ủy ban Y tế Hồ Bắc – Liu Yingzi. Phía Trung Quốc không công bố trên truyền thông về lý do cách chức hai quan chức này.

Trong chiến dịch xử lý quan chức cấp cao trong dịch viêm phổi Vũ Hán, ngày 11/2, đài CCTV cho biết, cơ quan tham nhũng Trung Quốc đã thông báo: Bắc Kinh cách chức Bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Trương Tấn và Giám đốc cơ quan này là Lưu Anh Tư. Trung Quốc cũng không nêu rõ lý do cách chức hai người này. NGười thay thế cho cả hai vị trí trên là ông Vương Hạ Thắng – Phó chủ tịch ỦY ban Y tế Quốc gia (NHC). Ông Vương cũng vừa được bổ nhiệm vào vị trí đảng ủy tỉnh Hồ Chắc.

Hai quan chức bị cách chức trước đó

Chính quyền trung ương ở Bắc Kinh hôm nay cũng thúc giục người dân trình báo bấy kỳ trường hợp tắc trách nào của các quan chức địa phương để tiến hành kiểm tra, xử lý kỷ luật

Giới chức Vũ Hán – tâm dịch virus corona chủng mới và tỉnh Hồ Bắc đang hứng chịu sự chỉ trích dữ dội vì che đậy dẫn đến việc không chế dịch bệnh bị thất bại vào giai đoạn đầu của dịch bệnh.

Trung Quốc cũng ngay lập tức đưa ra biện pháp chấn chỉnh nhân sự trong bối cảnh virus corona đang lan rộng ở Hồ Bắc cũng như toàn trung Quốc. Hiện Trung Quốc đã gia nhận 42.638 ca nhiễm virus corona, trong đó 1.016 người đã tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Nga Đỗ (t/h)