Nhiều quốc gia đặt mua KIT thử COVID-19 của Việt Nam

Việt Nam hiện có nhiều công trình nghiên cứu các loại KIT thử virus corona , trong đó phải kể đến bộ sinh phẩm real-time RT-PCR do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện (công bố ngày 5/3). Hiện bộ KIT thử COVID-19 này đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để sản xuất hàng loạt tại Việt Nam.

Trả lời PV, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á, ông Phan Quốc Việt cho biết hiện có 20 quốc gia đã đặt mua bộ sinh phẩm kít xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam. Trước mắt, công ty sẽ xuất khẩu sang các nước Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine. Ban đầu sẽ chuyển trước 100 test thử nghiệm, thực tế các nước đặt với số lượng như sau: Iran đặt 200.000 test (4.000 bộ), Ukraine đặt 15.000 test (300 bộ),... TP. Hà Nội cũng đã đặt 200.000 test để sử dụng tại TP cũng như xuất khẩu tặng Italy.

Hiện công ty đã sản xuất trên quy mô đại trà được khoảng 5.000 KIT test SARS-CoV-2. Những KIT này sẽ được dùng song song với bộ sinh phẩm do US CDC và WHO sản xuất, hiện kết quả thu được rất tích cực. Ông Việt cho biết: "Bộ Kit thử của chúng tôi được đánh giá tốt, với độ chính xác cao. Tùy thuộc vào nhu cầu trong thời gian tới, chúng tôi có thể sản xuất khoảng 10.000 test/ngày, công suất tối đa đến 30.000 test/ngày”.

Mỗi bộ kit test gồm 50 test, mỗi test sử dụng kiểm tra 1 người, sau 2 tiếng sẽ cho kết quả (tính cả thời gian chuẩn bị bệnh phẩm). Hiện đã có trên 40 Bệnh viện , trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam đăng ký mua bộ Kit test này, giá 400.000-600.000 đồng/xét nghiệm.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Kit real-time RT-PCR của Việt Nam có nhiều ưu điểm hơn (cho kết quả nhanh hơn, dễ sử dụng hơn so với Kit của CDC Mỹ và WHO đang sử dụng) nên các đơn vị sử dụng phản hồi tốt về chất lượng kit".

Bên cạnh Học viện Quân Y, nhiều đơn vị cũng như các nhà khoa học khác tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục phát triển các bộ kit test xét nghiệm COVID-19. Chẳng hạn như ĐH Bách Khoa Hà Nội đã phát triển bộ công cụ phát hiện nhanh virus, cho kết quả trong vòng 70 phút. Bộ kit này không cần các máy Real-time PCR mà sử dụng các block nhiệt hết sức đơn giản với giá thành chưa đến 2 triệu đồng. Hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ đang hỗ trợ ĐH Bách Khoa để đánh giá và cung cấp các bằng chứng khoa học để nhóm nghiên cứu có thể hoàn thiện kết quả.

Chi Nguyễn (t/h)