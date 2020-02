Nhiều tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6

Ngày 26/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết tại Hải Phòng đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên. Trước đó, ngày 23/2, đàn vịt của ông Đinh Văn T. tại thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng có dấu hiệu nhiễm, bỏ ăn, nằm liệt, tiêu chảy, một số con chết. Sau khi đem các mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, Chi cục Thú y vùng 2 cho biết đàn vịt nhà ông T. dương tính với cúm A/H5N6

Phun thuốc khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia cầm để ngăn chặn dịch cúm A/H5N6

Ngay sau đó, chiều ngày 24/2, cơ quan chức năng đã tiêu hủy đàn vịt gần 4.000 con của ông T. theo quy định, tổ chức phun thuốc tiêu trùng khử độc khu vực hố chôn và chuồng trại, chăn nuôi. Sáng 25/2, để ngăn ngừa dịch cúm A/H5N6 lây lan, cơ quan chức năng tiếp tục phun nước khử trùng tiêu độc toàn thôn Kim Sơn, xã Tân Trào.

Cũng trong ngày 26/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình đã khoanh vùng dập dịch, tiêu hủy đàn gia cầm hơn 5.000 con mắc virus cúm A/H5N6 tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn. Trước đó, vào ngày 24/2, đàn gia cầm nhà anh Đoàn Kim T. xóm 23/9, xã Liên Sơn có tình trạng gà ốm, chết hàng loạt. Qua kiểm tra, Chi cục xác định trong số 5.500 con gà anh T. nuôi có hơn 3.000 gà bị chết với biểu hiện tím tái, khô chân, phân trắng. gia đình có dùng một số loại vắc xin điều trị nhưng không hiệu quả. Sau đó, kết quả xét nghiệm đàn gia cầm cho thấy dương tính với virus cúm A/H5N6

Bộ NN&PTNT cảnh báo nguy cơ lân lan dịch cúm gia cầm trong thời gian tới ở mức cao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Từ đầu tháng 1/2020 đến nay, cả nước đã có 34 ổ dịch cúm gia cầm, trong đó 29 ổ dịch cúm A/H5N6 và 5 ổ dịch do A/H5N1. Những tỉnh, thành phố có xảy ra dịch là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Trà Vinh, Thái Bình, Bình Dương , Ninh Bình). Địa phương mới nhất xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 là tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tổng cộng số gia cầm chết bệnh, tiêu hủy là hơn 100.000 con.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết virus cúm H5N6 được phát hiện tại Việt Nam từ năm 2014, vẫn thường gây ra các ổ dịch nhỏ lẻ trên gia cầm tại nhiều địa phương. Hiện tại, trên thế giới đã có 24 trường hợp mắc bệnh do chủng virus cúm A/H5N6 gây ra, trong đó có 7 người chết, chủ yếu tại Trung Quốc. Rất may hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp người mắc bệnh nào. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch cúm gia cầm có thể tiếp tục diễn ra do thời tiết thay đổi, mật độ chăn nuôi cao, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin thấp...

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh; phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan.

Chi Nguyễn (t/h)