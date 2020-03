Nhiều trường đại học đổi lịch, tiếp tục cho sinh viên nghỉ phòng dịch Covid-19

Trước đó, nhiều trường đại học ở TP.HCM đã ra thông báo đề nghị sinh viên trở lại đi học bình thường từ ngày 2/3. Tuy nhiên, đến chiều 2/3, một số trường đã quyết định điều chỉnh lại thời gian đi học, cho sinh viên nghỉ phòng dịch Covid-19.

Nhiều trường ĐH tiếp tục cho sinh viên nghỉ

ĐH Y dược TP.HCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, thay vì ngày 2/3 tới đây như lịch cũ. Nhà trường đã chỉ đạo các khoa, phòng, trung tâm,... thông báo đến các sinh viên, học viên và sẽ tiếp tục khử trùng, phòng chống dịch bệnh như đang triển khai.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo sinh viên tiếp tục được nghỉ học. Trưởng phòng Đào tạo ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, TS Trần Thiện Lưu cho biết do diễn biến của dịch Covid-19, trường nhận thấy chưa an toàn để cho sinh viên đi học lại.

ĐH Sài Gòn cho biết sẽ lùi lịch nhập học đến ngày 8/3. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng cho biết sẽ lùi lịch học của sinh viên đến hết ngày 8/3.

ĐH Cần Thơ thông báo cho sinh viên nghỉ học trong hai tuần tới, thay vào đó sẽ học trực tuyền. ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai thông báo sinh viên sẽ tiếp tục học online, nghỉ học đến hết này 8/3 để đảm bảo tốt công tác, phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra. ĐH Ngoại ngữ Huế cũng cho sinh viên nghỉ đến 8/3. Ngoài ra, còn có ĐH Kinh tế Huế cho sinh viên nghỉ học đến ngày 15/3.

Thông báo trước đó của các trường ĐH

Tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nhiều trường cũng quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học. Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Xây dựng,... nghỉ hết 8/3. Trường ĐH kinh doanh Công nghệ Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ từ 2/3 cho đến khi có thông báo mới.

ĐH Quốc gia quyết định cho sinh viên đi học từ ngày 2/3

Trường ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội là một trong số ít các đơn vị giáo dục ĐH cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3. Các trường đã tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng sạch sẽ. Nhà trường cũng đã mua khẩu trang vải kháng khuẩn có thể giặt và dùng lại 30 lần, trang bị nước rửa tay, sát khuẩn ở các tầng học.

Chi Nguyễn (t/h)