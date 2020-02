Nhìn lại chuyện tình lãng mạn nhất nhì làng bóng đá của cầu thủ Duy Mạnh và `vợ béo` Quỳnh Anh

Giữa lúc rất nhiều cặp đôi trong làng bóng đá “đường ai nấy đi” thì chuyện tình Duy Mạnh – Quỳnh Anh khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Không chỉ ngưỡng mộ sự bền chặt trong tình yêu mà còn bởi sự chân thành, thấu hiểu. Cặp đôi tổ chức hôn lễ trong tháng 2 này.

Yêu 3 năm chưa từng hờn giận, đòi chia tay

Sau hơn 3 năm đồng hành cùng nhau, tối 1/1/2020, cầu thủ Duy Mạnh (SN 1996) đã nói lời cầu hôn với bạn gái Quỳnh Anh (SN 1996) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây được xem là cái kết ngọt ngào nhất cho chặng đường tình yêu hơn 3 năm của cặp trai tài – gái sắc. Trên mạng xã hội , cầu thủ thuộc biên chế của Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội đã chọn cách khởi đầu một thập kỷ mới bằng việc đăng tải bức ảnh ngọt ngào với thông điệp: “Đồng ý làm vợ anh nhé”. Đáp lại lời cầu hôn, Quỳnh Anh cũng đăng một bức ảnh tương tự cùng câu nói: “Em đồng ý”. Màn tỏ tình lãng mạn từ thế giới thực đến thế giới ảo của cặp đôi khiến người hâm mộ, nhất là các bạn trẻ như tan chảy trong sự ngọt ngào và tình tứ.

Để có được trái ngọt như ngày hôm nay, cặp “tiên đồng ngọc nữ” đã cùng nhau trải qua chặng đường khá dài, hơn 3 năm. Chuyện tình của chàng trung vệ đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ năm 2015. Duy Mạnh và Quỳnh Anh gặp nhau rất tình cờ tại một bữa tiệc đón tiếp CLB Man City sang Việt Nam. Khi đó, Duy Mạnh rất galang khi nhường ghế cho Quỳnh Anh ngồi. Hành động nho nhỏ của chàng trung vệ răng khểnh đã khiến gây ấn tượng cho Quỳnh Anh. Bữa tiệc bóng đá bỗng nhiên trở thành sợi dây se duyên cho cặp đôi này.

Duy Mạnh – Quỳnh Anh hạnh phúc “khoe” nhẫn cưới

Kể từ sau lần gặp gỡ tình cờ đó, Duy Mạnh tìm mọi cách để có cơ hội gặp gỡ và chinh phục người đẹp. Quỳnh Anh là con gái của cựu chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn – Nguyễn Giang Đông. Quỳnh Anh tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, hiện đang kinh doanh thời trang, mỹ phẩm cùng chị gái – vợ tiền đạo Văn Quyết. Nhờ vậy, Quỳnh Anh đã tìm được tiếng nói chung với cầu thủ điển trai của đội tuyển Việt Nam.

Tình cảm của Duy Mạnh và Quỳnh Anh ngày càng phát triển bền chạt. Trên mạng xã hội, Duy Mạnh hay chia sẻ tình cảm ngọt ngào của cả hai và gọi vợ sắp cưới là “công chúa béo”. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau như hình với bóng. Cả hai biết cách giữ nhiệt tình yêu, suốt hơn 3 năm yêu nhau họ chưa từng giận hờn hay nói lời chia tay. Nói không ngoa thì Duy Mạnh và Quỳnh Anh chính là cặp đôi đẹp nhất nhìn làng bóng đá Việt cho đến thời điểm hiện tại.

Duy Mạnh ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi luôn dành cho vợ sắp cưới sự quan tâm đặc biệt nhất. Sau mỗi trận đấu, người anh tìm kiếm đầu tiên trên khán đài là Quỳnh Anh. Hồi giải Vô địch AFF Cup 2018, chiếc huy chương vàng cũng được anh dành tặng cho bạn gái. Ngoài ra, hiểu rõ, bạn gái đam mê túi xách, Duy Mạnh không ngần ngại chi hàng trăm triệu để mua tặng. Về phía Quỳnh Anh, cô luôn chăm sóc bạn trai từ những thứ nhỏ nhất, Duy Mạnh hay đi thi đấu xa nhà, Quỳnh Anh chuẩn bị “lương thực” cho anh. Trong các trận đấu quan trọng của Duy Mạnh, cô luôn có mặt trên khán đài, là hậu phương vữn chắc cho chồng sắp cưới.

Ngày ta chung đôi…

Trước khi về chung một nhà, cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều có sự nghiệp ổn định, họ cùng nhau tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước. Duy Mạnh mua được nhà, tích lũy được nhiều tài sản có giá trị. Tháng 10/2019, Quỳnh Anh khoe xế hộp hơn 2 tỷ đồng - thành quả chung của hai người. Nếu bạn trai đi đá bóng, có nhiều thành tích đáng nể ở cấp đội tuyển quốc gia và CLB Hà Nội thì Quỳnh Anh cũng chứng minh năng lực bản thân trong lĩnh vực kinh doanh. Quỳnh Anh thường chia sẻ thành quả kinh doanh trong một ngày, một tháng của mình. Cách đây không lâu, cô nàng chia sẻ, mỗi ngày thu nhập lên đến gần 80 triệu đồng khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Sau hơn 3 năm hẹn hò, đôi trẻ quyết định về chung một nhà. Duy Mạnh – Quỳnh Anh đã tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 15/1/2020. Đám cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 9/2 tại chính địa điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên. Để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc, Duy Mạnh đã mua nhà, sắm ô tô. Anh còn đầu tư bộ vest đen có thêu A&M (Anh&Mạnh). Cùng với đó, chiếc nhẫn kim cương hay dây chuyền được làm từ 285 viên kim cương có giá 34.000 USD Quỳnh Anh từng chia sẻ cũng được dự đoán sẽ là các trang sức cô diện trong ngày cưới.

Duy Mạnh – Quỳnh Anh chụp ảnh cưới với hai chiếc áo làm nên tên tuổi của anh trong sự nghiệp bóng đá

Quỳnh Anh từng chia sẻ những lời từ tận tâm can về chuyện tình với Duy Mạnh như sau: “Sau gần 4 năm yêu nhau thì mình thấy Duy Mạnh không giỏi trong việc tổ chức sự kiện. Nói một cách đơn giản hơn là chỉ biết mỗi đá bóng. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì mình hoàn toàn bất ngờ khi Duy Mạnh đã cầu hôn mình cực kì chu đáo. Từ việc tặng cho mình chiếc váy quá đỗi xinh đẹp với lý do ‘muốn chụp 1 tấm ở phố đi bộ đăng hình Facebook cho đẹp’, mời các bạn nhảy, đến việc quay lại cảm xúc của mình cũng như buổi cầu hôn thật đặc biệt để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ 1 lần trong đời. Cám ơn ông bạn đã dành tặng tui món quà siêu to khổng lồ trước sự chứng kiến của những vị khách ‘vô tình mà gặp’ yêu thương quý mến chúng mình”.

Trong năm 2020, Duy Mạnh là tuyển thủ thứ hai lập gia đình sau Phan Văn Đức. Anh cùng nửa kia nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ và được ngưỡng mộ khi là vợ chồng cầu thủ - hot girl đình đám trên mạng.

Nga Đỗ (t/h)