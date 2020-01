Nhìn lại hành trình 55 ngày hồi sinh diệu kỳ của mẹ con bé Bình An

Về Hà Nam ngày cuối năm 2019, phóng viên bắt gặp hình ảnh chị Liên khỏe mạnh đang cùng chồng bế bé Bình An đi dạo khắp quanh làng. Nhìn nụ cười tươi rói của chị, trong ký ức chúng tôi bỗng ùa về hàng trăm hình ảnh xúc động về ca sinh mổ trong tư thế ngồi để cứu cả mẹ và con do Sức Khỏe của chị Liên đột ngột chuyển biến xấu đi. Tất cả những phóng viên có mặt tại bệnh viện khi đó đều không thể quên nổi hình ở bên hành lang bệnh viện K, anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) mắt đỏ hoe, nước mắt đang trực trào ra. Tay tay anh Hùng đan vào nhau, đứng ngồi không yên vì không biến ở bên trong tình hình vợ ra sao rồi ở bên Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh con trai ra làm sao.

Bé Đỗ Bình An chính thức được chở về với vòng tay của gia đình sau 55 ngày điều trị tại bệnh viện

Theo bác sĩ Trần Danh Cường – Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương (người mổ chính cho chị Liên) kể, người ta gọi phụ nữ mang thai là trong “tình trạng thai nghén”, nhiều thứ bất thường, khi ấy các tế bào đều mềm, người bệnh ung thư như Liên thì tế bào ung thư đã di căn đi rất xa. Thai phụ mắc các bệnh nền khác thì tình trạng bệnh đều nặng lên khi mang thai.

7 tháng được xuất viện về nhà, bé Đỗ Bình An giờ đã được 7kg, trông rất cứng cáp và lanh lợi. Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, được ngắm nụ cười rạng rõ của mẹ, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. “Dù không được bú sữa mẹ nhưng Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Con cũng dần quen với việc ở bên cạnh những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày nhưng mỗi lần mẹ trở về là cứ bám rịt lấy mẹ, chẳng chịu theo ai nữa. Con đã hơn 8 tháng tuổi, tuy chưa đủ tiêu chuẩn về số cân nhưng so với số tháng của con nhưng thấy con phát triển như vậy là gia đình mừng lắm rồi”, anh Hùng chia sẻ.