Nhìn lại những màn 'so găng' giữa U23 Việt Nam với U23 UAE trước giờ G

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE trong khuôn khổ VCK U23 Châu Á 2020, đội tuyển của chúng ta đã có nhiều lần "so găng" với phe đối thủ đáng nể này.

Trở lại VCK U23 Châu Á 2020 với tư cách đương kim á quân, U23 Việt Nam vừa có cả vinh quang nhưng cũng có không ít bất lợi. Cộng với chức vô địch SEA Games sau hàng thập kỉ chờ đợi, điều này càng khiến U23 Việt Nam bị chú ý hơn. Đồng thời các đối thủ năm nay sẽ dè chừng U23 Việt Nam nhiều hơn so với thời điểm trước khi VCK tại Thường Châu diễn ra.

So với 2 đối thủ còn lại, đội tuyển Việt Nam đã từng có cơ duyên chạm mặt nhau ở nhiều trận đấu. Có thể nói rằng, ở VCK U23 Châu Á 2020 lần này, U23 Việt Nam nhất định phải có những bước tính toán kỹ càng, trước đối thủ đáng nể này.

Một lần nữa, hãy cùng nhìn lại lịch sử đối đầu giữa 2 đội tuyển trong những năm qua.





Năm 2007

VCK Asian Cup 2007 là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đối đầu UAE, được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl đã gây chấn động khi đánh bại đội tuyển UAE với tỷ số 2-0 ngay trong trận khai mạc. Công Vinh và Quang Thanh chính là hai cầu thủ ghi bàn, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup. Kết quả này được coi là 1 trong 5 trận thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam





Năm 2013

Ở vòng loại Asian Cup năm 2013, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc đã để thua UAE với tỷ số 1-2 trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình. Cũng trong trận lượt về tại Abu Dhabi, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận thất bại nặng nề 0-5 trước UAE.





Năm 2014

Tuấn Anh từng lập siêu phẩm vào lưới U23 UAE năm 2016



Lần nữa, tại ASIAD 2014 diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc), HLV Toshiya Miura cầm đầu U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE ở vòng 1/8. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã để thua đáng tiếc 1-3 trước U23 UAE và bị loại.





Năm 2016

Trong vòng chung kết U23 Châu Á năm 2016, mặc dù Công Phượng và Tuấn Anh đã 2 lần tỏa sáng đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Thế nhưng, đáng tiếc, do những sai lầm cá nhân đã khiến thầy trò HLV Toshiya Miura thua ngược 2-3 trước U23 UAE một cách đầy tiếc nuối.

Và ở cấp độ U19, Việt Nam từng 3 lần đối đầu UAE vào năm 2002, 2010 và 2016. Kết quả, U19 Việt Nam đã lần lượt để thua 0-2, 0-4 và hoà 1-1 trước U19 UAE.





Asiad 2018





Dù thất bại và HCĐ môn bóng đá nam Asiad 2018 thuộc về UAE, nhưng thành tích vào tới vòng dành cho 4 đội mạnh nhất giải cũng là chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục, sau chức á quân U23 châu Á hồi đầu năm.

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE ở vòng loại World Cup 2022

Đến vòng loại World Cup 2022, á quân vô VCK U23 Châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã thay đổi thủ thuật,chiến lược, đánh bại U23 UAE ngay trên sân Mỹ Đình với tỷ số 1-0.

